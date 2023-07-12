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美國氣候問題特使據報下周訪華，近期第三名訪華高官

12/07/2023

　據《路透》引述美國官員指，美國總統氣候問題特使克里將於下星期一至四(7月17-20日)訪問中國，將會是繼國務卿布林肯和財長耶倫之後，在近期訪華的第三位拜登政府高級官員，亦會是他出任氣候特使以來第三次訪華。


　　克里上月曾表示，已獲邀請近期訪問中國，又指中美是世界上最大的兩個溫室氣體排放國，必須建立夥伴關係應對氣候變化，而不是讓其他問題的分歧成為阻礙，雙方在氣候變化及其他議題合作，亦不存在任何條件。

撰文：經濟通中國組

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