舉辦女子世界盃足球賽當日，奧克蘭爆槍擊案至少3死

新西蘭北島最大城市奧克蘭在周四(19日)舉辦女子世界盃足球賽當天，發生嚴重槍擊案，造成3死6傷，傷者包括一名警員。警方指槍手為一名24歲男子，暫未公開其行兇動機，但強調事件不涉國家安全風險。



據報道，在賽事開幕前的清晨7時22分，一名槍手進入市中心皇后街一座正在翻新的大廈地盤開槍，殺死2人，至少6人受傷。槍手其後與警察對峙，現場不斷傳出槍聲，他隨後被發現死亡。警方暫未交代是自殺還是被擊斃。

撰文：經濟通市場國金組