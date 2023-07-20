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舉辦女子世界盃足球賽當日，奧克蘭爆槍擊案至少3死

20/07/2023

　　新西蘭北島最大城市奧克蘭在周四(19日)舉辦女子世界盃足球賽當天，發生嚴重槍擊案，造成3死6傷，傷者包括一名警員。警方指槍手為一名24歲男子，暫未公開其行兇動機，但強調事件不涉國家安全風險。


　　據報道，在賽事開幕前的清晨7時22分，一名槍手進入市中心皇后街一座正在翻新的大廈地盤開槍，殺死2人，至少6人受傷。槍手其後與警察對峙，現場不斷傳出槍聲，他隨後被發現死亡。警方暫未交代是自殺還是被擊斃。

 

撰文：經濟通市場國金組

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