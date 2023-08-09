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三大風險上升，促使穆迪下調美國10家中小銀行評級

09/08/2023

　　繼惠譽剝奪美國的最高主權信用評級後，穆迪當地時間周一(7日)晚間加入降評行列，下調美國10家中小型銀行的信用評級，並表示可能進一步下調包括U.S. Bancorp、紐約梅隆銀行、道富銀行和Truist FinancialCorp. 等6家大型銀行的評級。


　　穆迪在報告中表示，促使此次降級的原因是融資成本上升、監管資本疲弱，以及商用房地產貸款風險上升等，這三項因素降低了美國許多銀行的信用狀態。


　　被下調評級的中小型銀行包括M&T Bank Corp. 、Webster Financial Corp. 、BOKFinancial Corp. 、Old National Bancorp、Pinnacle Financial Partners Inc. ，和Fulton Financial Corp. 。穆迪也在評估是否下調Northern Trust Co. 和Cullen/Frost Bankers
Inc. 的評級。
　　穆迪同時對11家銀行給予了「負面」展望，其中包括PNC Financial Services　Group、Capital One Financial Corp. 、Citizens Financial Group Inc。、Fifth Third Bancorp、Regions Financial Corp. 、AllyFinancial Inc. 、Bank OZK和Huntington Bancshares Inc. 。


　　穆迪指出，融資成本上升和收入指標下降將削弱銀行的盈利能力，而盈利能力是抵禦損失的第一個緩衝。特別是對於承受大量商業房地產風險的中小型銀行而言，資產風險正在升高。


　　較早前，惠譽將美國主權評級從「AAA」下調至「AA+」，原因是美國國內圍繞債務問題發生了嚴重政治鬥爭，並在提高債務上限問題上一再陷入僵局。

 

撰文：經濟通市場國金組

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