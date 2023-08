三大風險上升,促使穆迪下調美國10家中小銀行評級

繼惠譽剝奪美國的最高主權信用評級後,穆迪當地時間周一(7日)晚間加入降評行列,下調美國10家中小型銀行的信用評級,並表示可能進一步下調包括U.S. Bancorp、紐約梅隆銀行、道富銀行和Truist FinancialCorp. 等6家大型銀行的評級。



穆迪在報告中表示,促使此次降級的原因是融資成本上升、監管資本疲弱,以及商用房地產貸款風險上升等,這三項因素降低了美國許多銀行的信用狀態。



被下調評級的中小型銀行包括M&T Bank Corp. 、Webster Financial Corp. 、BOKFinancial Corp. 、Old National Bancorp、Pinnacle Financial Partners Inc. ,和Fulton Financial Corp. 。穆迪也在評估是否下調Northern Trust Co. 和Cullen/Frost Bankers

Inc. 的評級。

穆迪同時對11家銀行給予了「負面」展望,其中包括PNC Financial Services Group、Capital One Financial Corp. 、Citizens Financial Group Inc。、Fifth Third Bancorp、Regions Financial Corp. 、AllyFinancial Inc. 、Bank OZK和Huntington Bancshares Inc. 。



穆迪指出,融資成本上升和收入指標下降將削弱銀行的盈利能力,而盈利能力是抵禦損失的第一個緩衝。特別是對於承受大量商業房地產風險的中小型銀行而言,資產風險正在升高。



較早前,惠譽將美國主權評級從「AAA」下調至「AA+」,原因是美國國內圍繞債務問題發生了嚴重政治鬥爭,並在提高債務上限問題上一再陷入僵局。

撰文:經濟通市場國金組

