在遭媒體批評救災不力後，拜登將前往夏威夷災場視察
16/08/2023
面對媒體及公眾對其救災不力的批評，美國總統拜登周二(15日)表示，他將和妻子吉爾盡快前往夏威夷州。他稱，已與夏威夷州長格林就火災進行了交談，希望確保訪問不會干擾救災。
毛伊島山火是美國100多年來最致命的一次天災，目前死亡人數已經達到99人，仍有上千人失蹤，搜尋失蹤人員的行動仍在繼續。外界對拜登親自視察毛伊島的壓力愈來愈大。
撰文：經濟通市場國金組
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16/08/2023
面對媒體及公眾對其救災不力的批評，美國總統拜登周二(15日)表示，他將和妻子吉爾盡快前往夏威夷州。他稱，已與夏威夷州長格林就火災進行了交談，希望確保訪問不會干擾救災。
毛伊島山火是美國100多年來最致命的一次天災，目前死亡人數已經達到99人，仍有上千人失蹤，搜尋失蹤人員的行動仍在繼續。外界對拜登親自視察毛伊島的壓力愈來愈大。
撰文：經濟通市場國金組
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/08/2023 10:24
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/08/2023 10:24
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/08/2023 10:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/08/2023 10:05
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|90後投資達人 - 朱公子16/08/2023
如果美國喺2024年經濟蕭條嘅話，比特幣仲會有運行嗎？
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