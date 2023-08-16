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索羅斯基金會將結束歐盟的大部分業務

16/08/2023

　　索羅斯家族旗下的開放社會基金會決定結束在歐盟的大部分業務，作為新領導層削減開支的一部分措施。


　　93歲的索羅斯於去年12月將基金會的控制權交給了兒子Alexander Soros，隨後Alexander Soros宣布該基金會的員工人數將減少40%。


　　基金會的發言人表示，是次結束業務是組織更廣泛改革的一部分，基金會將檢視如何繼續支持民主、人權和氣候工作。

撰文：經濟通市場國金組

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