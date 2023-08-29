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美國總統拜登將於9月10日訪問越南

29/08/2023

　　美國白宮周一(28日)正式宣布，美國總統拜登將於9月10日訪問越南，會晤越共中央總書記阮富仲。


　　白宮發言人巴埃爾表示，拜登赴印度參加20國集團(G20)峰會，就會前往越南首都河內。美越領導人將促進技術及創新驅動的越南經濟成長，並擴大教育交流。

 

撰文：經濟通市場國金組

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/08/2023 10:28
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/08/2023 10:28
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