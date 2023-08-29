美國總統拜登將於9月10日訪問越南
29/08/2023
美國白宮周一(28日)正式宣布，美國總統拜登將於9月10日訪問越南，會晤越共中央總書記阮富仲。
白宮發言人巴埃爾表示，拜登赴印度參加20國集團(G20)峰會，就會前往越南首都河內。美越領導人將促進技術及創新驅動的越南經濟成長，並擴大教育交流。
撰文：經濟通市場國金組
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白宮發言人巴埃爾表示，拜登赴印度參加20國集團(G20)峰會，就會前往越南首都河內。美越領導人將促進技術及創新驅動的越南經濟成長，並擴大教育交流。
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/08/2023 10:28
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/08/2023 10:28
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/08/2023 10:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/08/2023 10:10
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