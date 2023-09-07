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美眾議員促商務部停止向華為、中芯出口所有技術

07/09/2023

　　美國眾議院「中國問題特別委員會」主席、共和黨議員加拉格爾(Mike Gallagher)發聲明指出，華為推出新款手機，顯示存在違反美國制裁措施的可能性，華府應當提升針對華為及中芯(滬:688981)(00981)實施的全面科技出口限制。


　　加拉格爾在聲明中表示，如果沒有美國技術，華為手機的晶片很可能無法生產，因此中芯可能違反了商務部的《外國直接產品規則》。現在是時候結束美國對華為和中芯國際的所有技術出口，以明確任何藐視美國法律並危害美國國家安全的企業都將被切斷與美國技術的聯繫。


　　華為上周推出Mate 60 Pro，配置由中芯生產的7納米晶片。加拉格爾指出，中芯不可能在沒有美國科技支援下生產7納米晶片，因此，華府應該擴大針對華為及中芯的出口禁令，不容許兩公司取得任何美國技術。


　　華為自2019年5月開始被納入美國貿易黑名單，中芯則在2020年12月起被納入黑名單。任何企業向這兩間公司提供美國科技，都必須得到商務部首肯。在華府監管下，兩間公司過去仍透過持有許可證的供應商，採購包含美國技術的產品。

 

撰文：經濟通中國組

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