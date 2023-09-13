美國參院多數黨領袖舒默計劃率跨黨代表團訪問中日韓
13/09/2023
美國參議院多數黨領袖舒默的一位助手周二(12日)透露，舒默正計劃率跨黨代表訪問中國、日本和韓國。如果訪問成行，這將是繼商務部長雷蒙多和財政部長耶倫之後，美國政圈高層近期再次訪華。
舒默是對華政策最鷹派的民主黨參議員之一。他一直在努力推動發展美國半導體和動力電池產業，並推動了有關對華競爭方面的一系列立法。
撰文：經濟通採訪組
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舒默是對華政策最鷹派的民主黨參議員之一。他一直在努力推動發展美國半導體和動力電池產業，並推動了有關對華競爭方面的一系列立法。
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/09/2023 10:47
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/09/2023 10:47
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/09/2023 10:47
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/09/2023 10:30
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