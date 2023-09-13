  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

美國參院多數黨領袖舒默計劃率跨黨代表團訪問中日韓

13/09/2023

　　美國參議院多數黨領袖舒默的一位助手周二(12日)透露，舒默正計劃率跨黨代表訪問中國、日本和韓國。如果訪問成行，這將是繼商務部長雷蒙多和財政部長耶倫之後，美國政圈高層近期再次訪華。


　　舒默是對華政策最鷹派的民主黨參議員之一。他一直在努力推動發展美國半導體和動力電池產業，並推動了有關對華競爭方面的一系列立法。

 

撰文：經濟通採訪組

全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情

返回國際動態

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 沒有相關資料。
股份推介
  • 01571 信邦控股
  • 3.050
  • 目標︰$3.38
  • 02319 蒙牛乳業
  • 27.800
  • 目標︰$30.20
  • 03360 遠東宏信
  • 5.450
  • 目標︰$6.16
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.740
  • 目標︰--
  • 00576 浙江滬杭甬
  • 5.770
  • 目標︰$6.30
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 85.600
  • 00700 騰訊控股
  • 320.600
  • 00001 長和
  • 41.000
  • 02007 碧桂園
  • 1.130
  • 00005 滙豐控股
  • 58.650
報章貼士
  • 00981 中芯國際
  • 20.050
  • 目標︰$22.50
  • 00838 億和控股
  • 0.670
  • 目標︰--
  • 02319 蒙牛乳業
  • 27.800
  • 目標︰$30.00
熱炒概念股
即時重點新聞

13/09/2023 07:50  《國金頭條》蘋果新手機發布股價倒跌，拖累美股下挫納指跌逾1%

13/09/2023 07:53  《國企紅籌》東航(670)控股股東擬最多10億人幣增持AH股

13/09/2023 08:27  《盤前攻略》油價創年內新高，美股受壓，恒指料有短線反彈動力

13/09/2023 08:40  【大國博弈】美國參院多數黨領袖舒默計劃率跨黨代表團訪問中日韓

13/09/2023 08:42  【國際要聞】金正恩專列抵俄邊疆區，韓總統籲普京採取負責任行動

13/09/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６７﹒２９億元，買盈富沽中海油

13/09/2023 08:37  【大行炒Ｄ乜】麥格理跟進多隻生科股、大摩調整濠賭股目標價

13/09/2023 09:44  《財資快訊》美電跌報７﹒８２５４，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>開市Good Morning

市場觀望意味濃，18300點為恒指下個阻力位
人氣文章

新聞>90後投資達人 - 朱公子

灰度信托基金勝出SEC嘅官司，2024年比特幣現貨ETF出台機會率高達95%！
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》美再炒作中國經濟，廣州樓市回暖，人民幣續升
品味生活
生活
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

黑客借人工智能進行網絡攻擊？數位化轉型為數碼網絡帶來保安風險！網絡安全要「人防」+「技防」
人氣文章

風水蔣知識

風水姻緣：夫妻和合、相沖有得計！八字相沖都做到夫妻？遇「七殺」易出現「七年之癢」！用出生年份即睇男女夾唔夾
人氣文章

時事要聞

暴雨再襲 觀塘將軍澳西貢水浸 當局稱塞渠積水難避 議員促改善資訊發放
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

那些不起眼的風景，在兩位韓國藝術家的筆下，頓時成為了溫柔的日常
人氣文章

Fashion

CHANEL秋冬手袋大盤點：酒紅斜紋Mini Flip Bag、甜美絲絨Small Hobo、焦糖毛茸CHANEL 22，散發浪漫秋冬氣息！
人氣文章

Art & Living

梁朝偉獲威尼斯影展終身成就金獅獎！從《悲情城市》的聾啞么子，至《色，戒》的狡猾特務易先生，細味他的影帝級演技
健康好人生 Health Channel
人氣文章
舌頭顯示健康狀況！舌苔唔止睇厚薄！舌苔鬆散、油膩代表腸胃差！舌苔發黃可能體內發炎？舌底靜脈紫黑腫脹大件事？
人氣文章
挖鼻要戒！經常挖鼻可能會嚴重影響健康？即時紓緩鼻塞，中醫針灸、穴位按摩有辦法
人氣文章
60歲男士中風加末期腸癌夾擊！中西醫合併療法搵病灶，體重回升仲有精力外遊！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/09/2023 10:47
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/09/2023 10:47
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/09/2023 10:47
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/09/2023 10:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章國際動態13/09/2023
金正恩專列抵俄邊疆區，韓總統籲普京採取負責任行動
人氣文章開市Good Morning13/09/2023
市場觀望意味濃，18300點為恒指下個阻力位
人氣文章90後投資達人 - 朱公子13/09/2023
灰度信托基金勝出SEC嘅官司，2024年比特幣現貨ETF出台機會率高達95%！
人氣文章國際動態13/09/2023
美國參院多數黨領袖舒默計劃率跨黨代表團訪問中日韓
人氣文章中國故事12/09/2023
《神州經脈》美再炒作中國經濟，廣州樓市回暖，人民幣續升
人氣文章財經熱話12/09/2023
Tesla獲大摩唱好股價飆一成，內地8月新能源車銷量對辦，哪些車股可吼？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨唔係得犯罪活動！當年香港有八成魚蛋來自九龍城寨！？

【etnet chill賞你】賞 DeerKids 學玩樂 學前適應班 或 親子遊戲小組 免費試堂體驗!

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金