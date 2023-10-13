  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

以巴衝突|王毅籲召開國際和會，盡快恢復真正和談

13/10/2023

　　中央外辦主任王毅，應約同巴西總統首席特別顧問阿莫林通電話，雙方重點就以巴衝突交換意見。


　　王毅表示，中方對以巴緊張局勢加劇、造成大量平民傷亡深感痛心。中方呼籲各方採取克制態度，防止戰火擴大。當務之急是保障平民安全，開闢救援通道，避免加沙出現嚴重人道主義危機。


　　王毅指出，巴勒斯坦問題是中東問題的核心，癥結在於一直沒有還巴勒斯坦人民一個公道。解決巴勒斯坦問題的出路在於盡快恢復真正的和談，實現巴勒斯坦民族的正當權利。


　　中方呼籲盡快召開更加權威、更有影響的國際和會，推動國際社會以「兩國方案」為基礎達成更廣泛共識，並為此制定時間表和路線圖。


　　王毅稱，中方支持安理會就以巴衝突舉行緊急會議，明確要求停火止暴，形成有約束力的國際共識，為此拿出實際舉措。中方願同巴西及有關各方就此保持溝通協調，密切合作。


　　阿莫林表示，作為聯合國安理會本月輪值主席，巴西將於明天主持召開安理會涉以巴衝突緊急會議。

翟雋：中方在巴勒斯坦問題上沒私利

　　外交部公布，中國政府中東問題特使翟雋就以巴局勢，與以色列外交部負責亞太事務的副總司長哈帕茲通電話。


　　翟雋表示，中方對以巴緊張局勢加劇和暴力升級深表關切，譴責傷害無辜平民的行為，呼籲盡快停火止暴，以「兩國方案」為基礎恢復和談。


　　翟雋稱，中方在巴勒斯坦問題上沒有私利，始終站在和平一邊，站在公平正義一邊。中方真誠希望以巴雙方和平共處，願同國際社會一道勸和促談，為實現和平創造條件。

 

撰文：經濟通中國組

 

延伸閱讀

2023-10-10｜以巴衝突持續 恐拖累環球經濟？嘉賓：潘鐵珊｜開市Good Morning｜etnet

 

 

2023-10-09｜以巴衝突升溫 睇好金價、油價後市？|FX MONDAY ｜hot talk 1點鐘

 

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

65.050

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.450

異動股

01919

中遠海控

7.670

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 64.750
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.460
  • 01919 中遠海控
  • 7.700
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 66.600
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 126.700
股份推介
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 33.300
  • 目標︰$37.66
  • 00900 ＡＥＯＮ信貸財務
  • 5.460
  • 目標︰$8.20
  • 01347 華虹半導體
  • 20.150
  • 目標︰$21.50
  • 09696 天齊鋰業
  • 45.200
  • 目標︰$46.65
  • 00830 中國建築興業
  • 2.400
  • 目標︰$2.48
人氣股
  • 00001 長和
  • 41.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.700
  • 00700 騰訊控股
  • 311.400
  • 00005 滙豐控股
  • 62.650
  • 01478 丘鈦科技
  • 3.540
報章貼士
  • 01658 郵儲銀行
  • 3.980
  • 目標︰$5.50
  • 02628 中國人壽
  • 12.380
  • 目標︰$14.18
  • 09987 百勝中國
  • 422.400
  • 目標︰$484.00
熱炒概念股
即時重點新聞

13/10/2023 07:50  《國金頭條》CPI連續第二個月快速上漲，通脹仍未受控美股下挫

13/10/2023 08:34  【以巴衝突】王毅籲召開國際和會，盡快恢復真正和談

13/10/2023 07:53  《國企紅籌》中國人民保險(01339)9個月保費收入增8%

13/10/2023 07:53  《神州民企》雅居樂(3383)蝕讓兩項目，8億人幣增持3項目

13/10/2023 07:53  【企業盈喜】大唐發電(00991)料首三季純利升最多2.8倍

13/10/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出５４﹒８３億元，買藥明沽盈富

13/10/2023 08:27  【大行炒Ｄ乜】大行摩通跟進內銀股，農行獲上調目標價近９％

13/10/2023 09:45  《財資快訊》美電升報７﹒８２２８，隔夜拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

金管局：今年首九個月接獲954宗涉及詐騙的銀行投訴
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》匯金救市，離岸證券交易擬嚴控，緬北電騙頭目被通緝
人氣文章

新聞>財經熱話

【收市短打】內地政策陸續出台，恒指升勢可持續？李澤銘：上望100天線（有片）
品味生活
生活
人氣文章

趣味投資法．丁汀

如何取得碎股（一）
人氣文章

有種生活

環保名物 | 大埔樓梯舖隱世發明家！20日手工製作露兜樹氣根刷！刷子職人洪哥：只想大家關注環保！
人氣文章

市場最熱點

比比星期四｜恒指回勇 短線部署望實兩大因素 ！| 中美經濟數據前瞻 | 油價刺激作用短暫？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

港島東隱世居酒屋！兩小口的夢想小店：海膽蝦餃子、朴葉焗蠔、藍鰭吞拿魚腩大葱拉麵，每道菜盡是心思之作
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

京都清水五条百年老店！承傳第11代麩料理：江戶時期名門望族便餐！同區推介：高CP值木系設計新酒店
人氣文章

Beauty

節日聚餐過後消化不良？4個瑜伽動作幫助消化、緩解胃氣，新手也能做！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
心臟病成全港第三殺手！長期食藥有損肝腎？高血壓＝一定要用藥？醫生拆解6大心血管疾病服藥謬誤！同場：世界心臟日2大活動焦點
人氣文章
JPEX的啟示！點解投資虛擬資產氹到大家「落搭」？心理學解釋2大中伏原因！
人氣文章
肥都可以好靚？肥妺點由自卑、抑鬱翻身建立自我形象價值？瘋狂減100磅得不償失！大碼時裝店創辦人分享何謂Body Positivity
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/10/2023 10:20
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/10/2023 10:20
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/10/2023 10:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/10/2023 10:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章國際動態13/10/2023
以巴衝突|王毅籲召開國際和會，盡快恢復真正和談
人氣文章財經熱話12/10/2023
金管局：今年首九個月接獲954宗涉及詐騙的銀行投訴
人氣文章中國故事12/10/2023
《神州經脈》匯金救市，離岸證券交易擬嚴控，緬北電騙頭目被通緝
人氣文章財經熱話12/10/2023
【收市短打】內地政策陸續出台，恒指升勢可持續？李澤銘：上望100天線（有片）
人氣文章財經熱話12/10/2023
舜宇9月出貨量理想兼食正蘋果概念，大行齊祝福股價連日飆仲可以追入？
人氣文章中國故事12/10/2023
研究指應屆畢業生平均招聘月薪過萬，業界稱不夠真實
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

填詞人因葵專訪！專寫奇怪歌？做填詞只係巧合？點解退出余力機構？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金