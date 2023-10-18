美國擴大晶片出口限制，禁英偉達降級版晶片輸華

美國拜登政府17日發布最新的晶片出口限制，將涵蓋更多相關產品。美國高級官員並表示，將更為嚴格的控制英偉達(Nvidia)專為中國市場設計的A800和H800晶片產品。



美國政府高級官員在周一晚間的新聞發布會上提到了這些規定。新規將更廣泛的限制先進晶片和晶片製造設備出口至包括伊朗、俄羅斯在內的國家，並將兩家未具名的涉及先進晶片製造的中國公司列入黑名單。《路透社》則指，這兩間中國晶片公司為摩爾線程（Moore Threads）和壁仞（Biren）。





雷蒙多：未來可能至少每年更新一次禁令





美國商務部部長雷蒙多表示，新措施旨在堵塞去年10月所發布法規中的漏洞，並且可能至少每年更新一次。她說，美方目標是進一步限制北京獲取尖端技術加強其軍事力量，但美國政府無意在經濟上傷害中國。



另外，美方新規指政府將在25天內審查公司通知，以確定是否需要許可證才能向中國出售相關的晶片產品。



綜合外媒報道，去年底美國政府推出晶片法案，為了繞開禁令，英偉達隨後針對中國市場推出了降階版的A800和H800晶片，但如今這兩款晶片也要受制於美方新規。





英偉達、艾司摩爾均稱影響不大





英偉達發言人回應指出，預計美國政府將擴大對中國的出口管制，近期不會對其財務業績產生重大衝擊，並指公司遵守所有適用法規。



荷蘭晶片生產設備製造商巨頭艾司摩爾(ASML)亦指，相關新規定僅對中國有限的晶片廠適用，預計美國的限制措施不會對其今年業績前景產生實質性影響。

撰文:經濟通中國組

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