耶倫：中美經濟脫勾不現實，不會迫亞洲國家選邊站

美國財長耶倫試圖向亞洲國家保證，美國對中國的態度不會導致全球經濟災難性分裂，迫使亞洲國家選邊站。她並指出，中美經濟完全脫勾根本不現實，尤其是考慮到亞洲供應鏈的複雜性，以及該地區與中國的深層經濟聯繫。



耶倫在一場演講中表示，如果中美兩國的經濟完全分離，或者包括印度太平洋地區國家在內的各國被迫選邊站，將對全球產生重大的負面影響，美方對這樣一個分裂的世界及其災難性影響毫無興趣。相反，美國正通過投資國內製造業，以及加強與包括印太國家在內的全球盟友和合作夥伴的聯繫，尋求與中國的經濟聯繫去風險化和多樣化。



國安行動不是為了扼殺中國的增長



她強調，美國不會在國家安全行動上妥協，但目標是讓這些行動有明確的針對性，而不是為了扼殺中國的增長。她續稱，拜登政府致力擴大與印太地區國家的貿易和投資，並在亞太經合組織會議之前強調該地區的戰略重要性；加深與印太國家的經濟聯繫，將有助提高美國供應鏈的韌性，並為美國出口開拓一個充滿活力且不斷增長的市場。



她並指出，與包括越南在內的印太國家的經濟交往，對加強美國的供應鏈安全至關重要，以避免發生全球擺脫疫情後出現的瓶頸和短缺情況。她重申，希望通過「友岸外包」(friend-shoring)或利用可信賴的盟友作為供應來源，實現供應鏈向該地區各國的多元化，並通過與印太國家合作實現韌性，意味印太經濟體也能從中獲益。

撰文:經濟通中國組