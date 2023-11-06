新加坡總理李顯龍計劃於2024年11月前交棒
06/11/2023
新加坡總理李顯龍周日(5日)在人民行動黨大會上宣布，將於2024年11月前將人民行動黨秘書長一職交棒給副總理兼財政部長黃循財。
他表示，將盡力幫助黃循財和他的團隊勝出下一屆全國大選，令新加坡在未來許多年繼續取得成功。
李顯龍現年71歲，他本來打算在70歲生日前交棒，但因為新冠疫情未能如願。
撰文：經濟通國金市場組
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06/11/2023
新加坡總理李顯龍周日(5日)在人民行動黨大會上宣布，將於2024年11月前將人民行動黨秘書長一職交棒給副總理兼財政部長黃循財。
他表示，將盡力幫助黃循財和他的團隊勝出下一屆全國大選，令新加坡在未來許多年繼續取得成功。
李顯龍現年71歲，他本來打算在70歲生日前交棒，但因為新冠疫情未能如願。
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/11/2023 11:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/11/2023 11:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/11/2023 11:10
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