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工商銀行美國業務隔晚遭黑客攻擊，美國國債買賣活動受影響

10/11/2023

　　工商銀行(01398)(滬:601398)美國子公司遭黑客攻擊，資訊系統遭勒索軟件入侵及封鎖，導致該行大量交易無法清算，其於周四（9日）成交的美國國債買賣活動遭到擾亂，該行告知客戶重新安排交易，暫不確定黑客來源。美國證交會（SEC）和金融市場協會（SIFMA）已就此事通知會員。美國財政部確認事件，稱獲悉有主要金融市場參與者出現網絡安全問題，將繼續關注事態發展。

 


　　據外電報道，有美國國債市場參與者報告，市場流動性受到影響，不過有業界人士認為對國債市場影響應不大。


　　工商銀行金融服務公司在聲明中表示，勒索軟體攻擊導致某些系統中斷，該公司正在進行調查並「推進恢復工作」。工商銀行表示已成功清算周三（8日）執行的國債交易和周四執行的回購協議融資交易。

黑客團夥疑與俄羅斯有聯繫

　　《彭博》跟進報道指，工商銀行美國子公司疑似遭一個名為Lockbit的黑客團夥攻擊，其與俄羅斯有聯繫，該團夥曾經襲擊過波音公司，ION Trading UK和英國皇家郵政。

 

撰文：經濟通中國組

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