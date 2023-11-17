拜登展示習近平舊照，加州州長讚習近平MVP

當地時間周三(15日)中午，中美元首在三藩市結束會談出席宴會前，美國總統拜登掏出手機，向國家主席習近平展示其年輕時的照片，並問道：「你認識這個年輕人嗎？」習近平回答：「是的，這是38年前的事」。



有關照片是習近平1985年首次訪問美國，攝於金門大橋前，當時他擔任河北省正定縣委書記。



習近平其後出席美國友好團體歡迎晚宴，在演講中也提到今次互動。他說：「今天上午，拜登總統不知道從哪翻出來，他給我看了看。」他表示，1985年自己第一次訪問美國，就是從三藩市入境，對美國的第一印象來三藩市，至今仍保存著金門大橋前的留影。



拜登預祝彭麗媛生日快樂，習：「忙到忘了」



外電引述美方官員透露，拜登和彭麗媛的生日都是11月20日，在兩國元首會談期間，拜登預祝其妻子彭麗媛生日快樂，習近平有點意外，並且說因為工作太忙，自己忘了太太的生日就在下周，感謝拜登的提醒。



2015年習近平和彭麗媛訪美，時任美國副總統的拜登到機場迎接，隨後陪同習近平在美國出席多場活動。



拜登盛讚習近平專車「紅旗」漂亮



另外，中美元首會晤結束後，拜登親自送習近平到上車處道別，說習近平的車很漂亮。習近平指這是國產紅旗車，並打開車門讓拜登參觀，拜登表示：「這就像我們的凱迪拉克。」



拜登說每次外出時(凱迪拉克)車都跟著自己，「你知道別人怎麼叫它嗎？野獸！」



野獸(The Beast)是美國總統專車的綽號，與紅旗一樣，都是讓國家領導人乘坐的特製專車。



紐森贈習近平NBA球衣，稱其為最有價值球員



美國時間星期三晚，習近平出席美國友好團體歡迎宴會，加州州長紐森在宴會開始前，向習近平贈送一件NBA球隊金州勇士的球衣。



《央視新聞》報道，紐森對近期訪華時習近平給予的熱情接待表示感謝，因此帶給他一件小禮物。



習近平其後舉起球衣拍照，球衣印有「習」字的漢語拼音「XI」和8號，他微笑問穿上這件衣服後，會否變得神勇，紐森回應說是，又形容他是最有價值球員。

撰文：經濟通中國組

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