俄羅斯西伯利亞受風暴吹襲致22.5萬人斷電
20/11/2023
周日(19日)，風暴席捲俄羅斯西伯利亞多個地區，導致22.5萬人斷電。
俄羅斯能源部表示，時速高達108公里的風暴導致多個地區電網設施停電，工作人員已開始緊急維修工作。風暴造成克麥羅沃地區3人死亡、18人受傷、150棟房屋的屋頂受損。
撰文：經濟通市場國金組
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周日(19日)，風暴席捲俄羅斯西伯利亞多個地區，導致22.5萬人斷電。
俄羅斯能源部表示，時速高達108公里的風暴導致多個地區電網設施停電，工作人員已開始緊急維修工作。風暴造成克麥羅沃地區3人死亡、18人受傷、150棟房屋的屋頂受損。
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/11/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/11/2023 16:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/11/2023 16:30
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