耶倫：習拜會未解決中美對台立場分歧

美國財長耶倫在接受訪問時承認，中國國家主席習近平與美國總統拜登在亞太經合組織(APEC)的會面，未解決中美兩國在台灣問題上的分歧。



耶倫指出，習近平確實表明中國與台灣統一的重要性，希望透過和平的方式實現這項目標。拜登則強調美國對台灣的政策保持不變，即維持一中共識。



耶倫又稱，除台灣問題外，兩國領導人也討論了芬太尼、人工智能、氣候變遷和雙邊經濟關係等領域的合作。



美對社交媒體感憂慮，稱TikTok問題未解決



另外，耶倫稱字節跳動旗下短視頻平台TikTok的問題仍未解決。她拒絕具體討論細節，只稱懸而未決的法律訴訟阻礙了美國監管機構採取行動，「我們確實對隱私和社交媒體的潛在問題感到擔憂，這是一個尚未解決的問題」。



耶倫指出，拜登和習近平上周會晤時，這不是一個明確的討論事項。



她與中國財政部長會晤時曾討論了中國在美國的投資問題，包括涉及美國海外投資委員會(CFIUS)的程序。她又說，中美元首會晤後，雙方都認識到他們有機會攜手合作。



據了解，美國海外投資委員會是一個跨部門委員會，由財政部主持，負責審查涉及國家安全問題的外國對美企業和房地產投資。

撰文:經濟通中國組

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