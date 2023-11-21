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拜登：相信以色列和哈馬斯接近就人質問題達成協議

21/11/2023

　　白宮和哈馬斯領導人均證實，以色列和哈馬斯接近就交換人質和臨時停火問題達成協議。美國總統拜登，周一（20日）在白宮的感恩節活動上，表示人質問題接近達成協議，但強調不會討論細節。

 


　　《法新社》隨後引述哈馬斯領導人，表示以巴雙方接近達成停火協議。據外媒報道，哈馬斯原則上同意釋放50多名婦女和兒童。作為回報，以色列將在每天指定的時間內暫停軍事攻擊，並釋放以色列監獄中的一些巴人。
　　與此同時，以軍仍在加沙地北部與哈馬斯激烈交火，出動戰機空襲多座建築，並指殺死了3名哈馬斯指揮官。
　
金磚領導人將討論以巴衝突
　
　　另據中國外交部網站消息，外長王毅與阿拉伯及伊斯蘭國家外長聯合代表團在北京舉行會議，並提出解決加沙危機和巴勒斯坦問題的中方主張，要求根據聯合國安理會和聯大決議，立即停火止戰，並強調任何涉及巴勒斯坦前途的安排，都需徵得巴人支持，且不得背離「兩國方案」。


　　南非總統拉馬福薩則會於周二將舉行金磚國家領導人視像峰會，討論以巴衝突，國家主席習近平將在會議上發表講話。

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