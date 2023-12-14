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遭眾議院正式展開彈劾調查，拜登斥共和黨搞政治噱頭

14/12/2023

　　美國眾議院共和黨人周三（13日）以221票，對民主黨212票的微弱多數，正式授權針對總統拜登的家族財務狀況，展開彈劾調查。拜登立即譴責共和黨人搞「政治噱頭」，指這項調查是「毫無根據的」攻擊。

 


　　眾院決議確定了調查的程序和權力，但沒有設定最後期限，或列出任何具體的可彈劾罪行。共和黨籍眾院議長約翰遜說：「現在是給美國人民一個答案的時候了。」但白宮和民主黨人認為，調查只是為了轉移人們對特朗普刑事案的注意力。


　　在2024年大選臨近之際，彈劾調查勢必在國會和白宮之間，引發備受矚目的衝突。共和黨總統選舉提名人特朗普敦促共和黨議員，加大對拜登的彈劾調查力度。調查重點除拜登家族的財務狀況，還包括拜登兒子亨特和其他親屬的商業往來。


　　拜登回應稱：「他們不是趕緊去做急需完成的緊急工作，而是非要把時間浪費在這種毫無根據的政治噱頭上。」


　　就在投票前幾個小時，亨特要求眾議院共和黨人允許他就自己的商業交易公開作證，但拒絕回應眾院發出的傳票。眾院司法委員會主席喬丹說，他正在考慮提出亨特蔑視國會程序。

 

撰文：經濟通市場國金組

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