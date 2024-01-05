伊斯蘭國承認對伊朗發動襲擊，中東衝突憂進一步擴大
05/01/2024
伊朗周三（3日）遭受自1979年伊斯蘭革命以來最嚴重恐襲，引發市場對以巴衝突在中東進一步擴大的擔憂。據外電報道，伊斯蘭國承擔責任。該次恐襲發生於紀念革命衛隊將領蘇萊曼尼遇刺身亡4周年的活動上，造成至少84死284傷。
撰文：經濟通國金組
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05/01/2024
伊朗周三（3日）遭受自1979年伊斯蘭革命以來最嚴重恐襲，引發市場對以巴衝突在中東進一步擴大的擔憂。據外電報道，伊斯蘭國承擔責任。該次恐襲發生於紀念革命衛隊將領蘇萊曼尼遇刺身亡4周年的活動上，造成至少84死284傷。
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/01/2024 09:16
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/01/2024 09:16
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