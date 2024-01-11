  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

據報韓國散戶港股900億元注碼快到期，涉掛勾國指ELS

11/01/2024

　　據韓國媒體報導，韓國監管機構日前成立調查小組，調查12間機構銷售相關恒生國指相關產品，是否涉及不當行為；另外，單計今年稍後到期ELS合約總值已達117億美元（約913億港元），相比於國指於2020年及2021年訂約時累積跌幅度達55%，一般估計認購ELS的散戶將輸掉大部分本金。

 

 

　　金融監察院本周起上門調查十二間金融機構，包括韓國國民銀行（KB Kookmin）、新韓銀行（Shinhan）、韓亞銀行（Hana）、友利銀行（Woori） 和農協銀行（NongHyup）等，倘若投訴屬實會遭到重罰。

 

　　其實有金融機構表示，ELS產品十分安全，並以「除非香港滅亡」來誤導投資者，該產品在2021年開售時在南韓大賣，預計投資者數目達四十萬。而恒生國指由2021年2月約12000點開始下跌，目前約5400點水平，而該類合約九成由散戶持有，近三分一投資者是65歲以上，因此當局憂慮出現「老年破產」危機，而不得不出手調查。

 

撰文：經濟通市場組

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

08567

帝國金融集團股權

0.040

異動股

01616

一元宇宙

0.028

異動股

01928

金沙中國有限公司

21.400

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08567 帝國金融集團股權
  • 0.040
  • 01616 一元宇宙
  • 0.028
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.450
  • 01299 友邦保險
  • 63.250
  • 06660 艾美疫苗
  • 8.210
股份推介
  • 09997 康基醫療
  • 6.970
  • 目標︰$7.55
  • 00973 L'OCCITANE
  • 22.050
  • 目標︰$23.40
  • 00175 吉利汽車
  • 8.180
  • 目標︰$9.70
  • 01811 中廣核新能源
  • 1.980
  • 目標︰$2.12
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 14.160
  • 目標︰$20.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.050
  • 00700 騰訊控股
  • 287.200
  • 00001 長和
  • 41.350
  • 03690 美團－Ｗ
  • 74.500
  • 00005 滙豐控股
  • 63.200
報章貼士
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 27.550
  • 目標︰--
  • 02020 安踏體育
  • 72.550
  • 目標︰$80.00
  • 00177 江蘇寧滬高速公路
  • 7.700
  • 目標︰$8.10
熱炒概念股
即時重點新聞

11/01/2024 11:39  【外圍經濟】彭博經濟研究料全球主要央行進入減息年

11/01/2024 07:50  《國金頭條》通脹數據公布前市場反覆，美股拉鋸道指漲逾170點

11/01/2024 09:23  恒指高開56點報16154，藥明生物飆15%，藥明康德升6%

11/01/2024 09:28  《異動股》BC科技高開逾13%，SEC准比特幣現貨ETF上市

11/01/2024 08:59  騰訊制定「春筍計劃」，增加垂類遊戲孵化力度

11/01/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２５﹒６９億元，買盈富沽騰訊

11/01/2024 08:26  【大行炒Ｄ乜】里昂升藥明生物評級至買入，富瑞跟進車股

05/01/2024 11:25  《嚟緊炒Ｄ乜》華潤置地現雙底形態，中短線上望３６銀

11/01/2024 09:38  《財資快訊》美電軟報７﹒８１６７，一周拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

盧寵茂疑暗示加煙稅，稱加稅為控煙有效策略
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】大行點評阿里、快手、舜宇、車股同賭股？一表睇哂好清晰
人氣文章

新聞>財經熱話

SEC宣布批准比特幣現貨11隻ETF上市
品味生活
生活
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

繼續估
人氣文章

健康解「迷」

泰國旅遊食團餐驚見白色藥丸！內地遊客怕被迷暈送KK園！8次化驗終證為降血糖藥
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜樓價貶值或因一棵「房屋殺手」？英國5%物業遭一植物入侵，隨時影響按揭審批成數！一大宅升值逾51萬鎊落空！
DIVA CHANNEL
人氣文章

寫設計．陳丞軒 Keith Chan

好設計歷久不衰！駕著棍波 MINI，懷緬美好而純粹的 Good Old Days！
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

澳門倫敦人酒店高級泰菜：清鮮菠蘿蟶子凍、濃惹羅氏蝦冬蔭椰奶湯、像梳乎厘的帝王蟹肉蛋餅、青咖喱葵花雞，傳統不失花巧美味
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

專訪葡萄酒平台Crurated創辦人：結合虛擬世界，打造獨特的品酒體驗，建立令人稱羡的藏酒系列！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
安老｜「荷蘭失智村」模擬市鎮享受真實「自在」人生！從認知障礙到失能，有尊嚴地走過認知障礙之路
人氣文章
醫健通 | 政府於18區郵政局設醫健通開戶服務！哪些服務必須用醫健通？對邊幾類情況最有用？即睇郵局名單及登記懶人包 1
人氣文章
分手後還保持聯絡？所謂的「關心」，說穿了就是想打聽對方的生活近況！居心何在？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/01/2024 12:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/01/2024 12:00
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/01/2024 12:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/01/2024 11:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章香港要聞11/01/2024
盧寵茂疑暗示加煙稅，稱加稅為控煙有效策略
人氣文章大行報告11/01/2024
【大行炒D乜】大行點評阿里、快手、舜宇、車股同賭股？一表睇哂好清晰
人氣文章財經熱話11/01/2024
SEC宣布批准比特幣現貨11隻ETF上市
人氣文章國際動態11/01/2024
據報韓國散戶港股900億元注碼快到期，涉掛勾國指ELS
人氣文章生財有道10/01/2024
【高息定存】信銀6個定存息加至4.25厘，虛銀新增兩個月定存
人氣文章專訪10/01/2024
【洪灝策略】港股宜採波段交易而非買入後持有，今年三資產類別有機會（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金