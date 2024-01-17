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以色列與哈馬斯達成協議，向加沙提供藥物

17/01/2024

　　卡塔爾政府表示，以色列和哈馬斯已達成協議，向加沙的以色列人質提供緊急藥物，換取當地平民獲得藥物及人道援助。

 


　　根據卡塔爾外交部的聲明，這些物資將於周三(17日)由卡塔爾空軍空運到埃及，然後再進入加沙。

 

撰文:經濟通國金組

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