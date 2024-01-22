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分析指投資者已為特朗普再次當選美國總統做好準備

22/01/2024

　　特朗普在2016年美國總統大選中獲勝，在多項民調中領先的希拉莉落敗，給金融市場帶來衝擊。不過，分析指，如果2024年特朗普再度當選，這次投資者已做好準備，對金融市場的衝擊將會較低。

 

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　　分析指，由於市場已意識到這次選舉勢均力敵，雙方都有可能獲勝，並在一定程度上進行定價，現在預計股市不會出現2016年大選後那樣的波動。


　　此外，現時市場環境和2016年非常不同，當時聯儲局剛剛首次加息，加上特朗普提出減稅計劃，被認為會刺激經濟，導致了債券市場的深度拋售。現時的市場環境與當時非常不同。

 

撰文:經濟通國金組

 

 

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