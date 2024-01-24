eBay將裁員1千人，並減少使用承包商

eBay將裁員約1千人，即約全職員工的9%，並減少使用承包商。

延伸閱讀:

《中國要聞》國資委：全力以赴發展戰略性新興產業和未來產業

國新辦上午舉行新聞發布會，國務院國有資產監督管理委員會秘書長莊樹新表示，下一步將完善推進機制、優化支持政策，集全系統之力，全力以赴發展戰略性新興產業和未來產業.......

【樓市鬆綁】重慶調整房產稅，建築面積180平方米內免稅

重慶市對房產稅進行調整，新購的獨棟商品住宅、高檔住房，免稅面積為180平方米，原為100平方米。新政策決定自公布之日起施行。2024年1月1日起至本決定施行前，按照上述調整後的政策執行.......

eBay表示，面對充滿挑戰的經濟環境，公司需要更加靈活。雖然公司在戰略方面取得了進展，但整體員工數量和支出已經超越業務增長。



分析指，多年來，eBay的市場份額一直被亞馬遜和沃爾瑪等更大的競爭對手奪走，公司逐漸出售部分業務。

根據追蹤科技業裁員情況的Layoffs.fyi的數據，eBay與包括亞馬遜和Alphabet在內的60多家科技公司，今年以來已經裁掉近1.1萬名員工。

撰文:經濟通國金組

2024-01-24｜內地2萬億救市 僅港股獨自興奮！| 阿里巴巴獲馬雲增持 惟市場仍缺信心？| 手遊股齊升追得過？｜嘉賓：熊麗萍｜開市Good Morning｜etnet

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動