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eBay將裁員1千人，並減少使用承包商

24/01/2024

　　eBay將裁員約1千人，即約全職員工的9%，並減少使用承包商。

 

 

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　　eBay表示，面對充滿挑戰的經濟環境，公司需要更加靈活。雖然公司在戰略方面取得了進展，但整體員工數量和支出已經超越業務增長。


　　分析指，多年來，eBay的市場份額一直被亞馬遜和沃爾瑪等更大的競爭對手奪走，公司逐漸出售部分業務。
　　根據追蹤科技業裁員情況的Layoffs.fyi的數據，eBay與包括亞馬遜和Alphabet在內的60多家科技公司，今年以來已經裁掉近1.1萬名員工。

 

撰文:經濟通國金組

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