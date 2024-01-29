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駐約旦美軍遇襲致三人死，美國政府揚言報復

29/01/2024

　　美國政府表示，伊朗支持的激進分子在敘利亞邊境使用一架無人機發動襲擊，導致3名駐約旦軍人死亡，以及25人受傷。

 

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　　總統拜登表示，「我們將在我們選擇的時間，以我們選擇的方式，追究所有人的責任。」分析指，這次針對約旦美軍部隊的襲擊，加劇了美國與伊朗的緊張局勢，並促使一些共和黨議員呼籲拜登對伊朗發動攻擊。


　　另一方面，拜登的能源安全顧問Amos Hochstein表示，胡塞武裝襲擊紅海商船的影響有限，並承諾美國將繼續減低胡塞擾亂市場的能力。


　　他表示，運輸成本確實上升，但對通脹的影響相對較小。美國政府將繼續努力削弱胡塞武裝的攻擊。

 

撰文:經濟通國金組

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