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多名留學生入境美國時遭註銷簽證遣返，中方嚴正交涉

29/01/2024

　　中國駐美國大使館表示，近期有多名中國留學生從華盛頓杜勒斯國際機場入境時，遭美邊境執法人員無端盤查、滋擾、並被註銷簽證遣返回國。大使館強調，這些留學生均持有合法證件，大使館高度重視維護中國留學人員安全和合法權益，已就此向美方提出嚴正交涉。

 

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　　大使館指出，這些留學生均是在回國休假、赴第三國旅遊或參加會議後返回美國，或在新生入學時來美，期間卻受到長時間詢問，所攜電子設備被檢查，有的甚至被限制人身自由長達十多個小時，並禁止與外界聯繫。大使館批評，美邊境執法人員的有關做法對中方留學人員學業造成嚴重影響，心理帶來極大傷害。


　　大使館並指，美方頻繁對中國留學人員無端盤查甚至遣返，嚴重損害中國公民正當合法權益，與中美元首舊金山會晤關於促進兩國人文交流的共識背道而馳。大使館強烈敦促美方停止錯誤做法，停止無端滋擾、盤查、遣返中方留學人員，切實將兩國元首關於支持中美人文交流，鼓勵擴大留學生規模的共識落到實處。

 

撰文:經濟通中國組

 

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