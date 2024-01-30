美議員要求對四家參與福特建廠計劃中企實施出口限制

據《路透》報道，美國眾議院中國問題特別委員會主席加拉格爾，以及能源和商務委員會主席羅傑斯致信拜登政府，要求參與福特汽車密歇根州電池廠計劃的四家中國企業展開調查，並實施出口限制，因為這四家企業與中國解放軍、中國共產黨及北韓政府有直接聯繫，並涉嫌在新疆地區侵犯人權。

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有關密歇根州電池廠是由福特汽車和中國動力電池製造商寧德時代(深:300750)合作建設的，然而隨著中美關係持續脫勾，福特汽車於去年9月一度暫停建廠計劃，並在兩個月後大幅削減了工廠投資和產能，福特最初計劃投資35億美元，現在預計投資20億美元。



報道指，信件沒有提及有關中國企業的名字，因為其涉及福特的商業機密，議員不被允許公開企業的身份。不過議員們在信中透露，一家總部位於北京的公司負責為福特電池工廠準備「概念設計」，而該公司同時向中國解放軍提供工程設計服務，至於一家為工廠提供IT工具的中國企業，其同時為北韓提供雲端整合等IT服務。



福特汽車對報道表示，企業一直遵守所有政府法規，其要求供應鏈企業必須滿足公司標準，包括保護人權。

撰文:經濟通中國組

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