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聯儲局退出量化緊縮所需時間或超預期

30/01/2024

　　研究機構Wrightson ICAP認為，聯儲局退出縮表的開始時間可能比預期更遙遠及更漫長。

 

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　　過去1年半，聯儲局每月讓高達600億美元的美國國債和高達350億美元的機構債券到期。不過，在不引發回購市場等領域錯配的情況下，市場一直爭論聯儲局是否誤判可以收緊的程度。Wrightson首席經濟師Lou Crandall表示，現時不能完全排除聯儲局到7月拍賣周期，把美國國債減碼規模從每月600億美元降至300億美元的可能性。


　　此外，美國參議員Elizabeth Warren敦促聯儲局主席鮑威爾減息，以幫助降低住屋成本。她認為高利率加劇了美國人購買房屋的難度，令房屋變得難以負擔。


　　另一方面，隨著長期借貸成本下降，美國藍籌企業1月發債規模達1885.7億美元。根據《彭博社》編制的數據，1月發債規模突破2017年創下的約1750億美元同期歷史紀錄。

 

撰文:經濟通國金組

 

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