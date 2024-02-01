  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

FBI局長：中國黑客正瞄準攻擊美國基建設施

01/02/2024

　　美國聯邦調查局(FBI)局長克里斯托弗(Christopher Wray)在眾議院美中戰略競爭特設委員會的聽證會表示，與中國政府有聯繫的黑客正在瞄準美國的關鍵基礎設施，準備給美國人造成實質傷害，但公眾對這個網絡威脅關注極度不足。


　　克里斯托弗當地時間周三提出警告，指中國黑客正以美國的電網、交通系統、水處理廠等重要基礎設施為攻擊目標。「中國黑客正在定位美國的基礎設施，準備在中國決定發動攻擊的時候，對美國民眾及社會造成嚴重破壞和現實傷害」。他又指中國黑客每日都在侵襲經濟領域安全，大量竊取美國個人和企業數據。　


　　美國近年來多次指控中國通過黑客攻擊對美國進行破壞。據《路透》報道，美國政府近幾個月發起了一項行動，以遠端方式癱瘓一個名為Volt Typhoon的黑客組織，美國司法部與聯邦調查局對此已取得法律授權。中國政府此前指摘美國及其盟友出於地緣政治目的，散布虛假訊息，中方還強調，美國無論如何變換手法散布虛假信息，都改變不了美國才是黑客帝國的事實。

撰文：經濟通中國組 

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

02411

百果園集團

2.950

異動股

06821

凱萊英

64.200

異動股

01673

華章科技

0.270

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02411 百果園集團
  • 2.950
  • 06821 凱萊英
  • 64.200
  • 01673 華章科技
  • 0.270
  • 02912 中國金融租賃股權
  • 0.020
  • 00241 阿里健康
  • 2.980
股份推介
  • 09926 康方生物
  • 41.700
  • 目標︰$48.95
  • 00973 L'OCCITANE
  • 24.800
  • 目標︰$26.70
  • 01186 中國鐵建
  • 4.540
  • 目標︰$5.20
  • 00883 中國海洋石油
  • 14.340
  • 目標︰$16.50
  • 01919 中遠海控
  • 8.310
  • 目標︰$9.20
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.750
  • 00700 騰訊控股
  • 275.200
  • 00001 長和
  • 40.550
  • 00941 中國移動
  • 66.250
  • 00005 滙豐控股
  • 61.200
報章貼士
  • 00506 中國食品
  • 2.890
  • 目標︰--
  • 00371 北控水務集團
  • 1.870
  • 目標︰$2.20
  • 00728 中國電信
  • 4.020
  • 目標︰$4.55
熱炒概念股
即時重點新聞

01/02/2024 12:07  恒指升209點報15694，李寧海底撈齊飆7%，中升漲6%

01/02/2024 10:26  《Ａ股行情》科技股反攻，滬指倒升0.4%返二千八創板指漲2%

01/02/2024 09:50  【聚焦數據】財新1月製造業PMI錄50.8與上月持平，勝預期

01/02/2024 08:38  【內房困局】1月內地百強房企銷售按月腰斬近半，按年跌三分一

01/02/2024 07:50  《國金頭條》鮑威爾打消3月降息希望，納指道指齊跌逾300點

01/02/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出６﹒３２億元，買美團沽騰訊

01/02/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】滙證降內銀及港銀目標，高盛降零售食品股目標

01/02/2024 11:43  《財資快訊》美電軟報７﹒８１６９，一周拆息較上日軟至４％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【電車淡季】車企公布車銷在即，吼低吸納先有益？
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】大行點睇內銀、港銀、內房同內需股？一表盡掌握
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》假期前大市成交減或再陰跌 藥明合聯被低估宜吼入
品味生活
生活
人氣文章

女子愛財．唐德玲

妳的產品要怎樣才賣得高價？
人氣文章

鬆一鬆．通通

【無奇不有】廁所「請勿攜帶外食」？他噴笑不解為何貼在這　網猜測：怕人丟垃圾廚餘
人氣文章

心理全說．Kaman Lee

ADHD | 成人ADHD全球估計有3.7億人患上！多患者不自知？即睇注意力不足及過度活躍症12個表徵
DIVA CHANNEL
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

相約在「紅葉狩」的季節：走進東京六義園，在絕美的畫卷中感受文學的風雅之美
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

銅鑼灣米芝蓮印度名廚開餐廳！經典天多尼烤黑胡椒雞、牛骨髓香飯、火光熊熊Laphroaig威士忌煙燻牛油雞、百味紛陳Pandi咖喱豬肉，以精緻手藝向印度街頭美食致敬
人氣文章

Fly with Luna．夏月

大阪No.1生蠔專門店！探索兵庫縣生蠔的驚喜之旅，品嘗特色大阪燒蠔料理、地中海風蒜油煮生蠔、鮮味炭燒生蠔
健康好人生 Health Channel
人氣文章
心臟病｜台灣皮膚科名醫上海晨跑突心肌梗塞猝逝！曾表示希望來港跑渣馬！醫生提醒7大症狀：把握黃金搶救6小時
人氣文章
火鍋湯底大比拼！營養師分析32款打邊爐即食湯底熱量、鈉含量！邊款最高卡？每100克＝兩碗半飯！推介3款低脂健康之選
人氣文章
北上減肥｜實試深圳全封閉減肥訓練營！月費數千訓練細節公開！港漂男大讚︰有美女陪練伙食環境好！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/02/2024 13:06
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/02/2024 13:06
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/02/2024 13:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/02/2024 12:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章國際動態01/02/2024
特斯拉棄與寧德時代合資建廠，改購對方設備自行設廠
人氣文章財經熱話01/02/2024
【電車淡季】車企公布車銷在即，吼低吸納先有益？
人氣文章國際動態01/02/2024
FBI局長：中國黑客正瞄準攻擊美國基建設施
人氣文章大行報告01/02/2024
【大行炒D乜】大行點睇內銀、港銀、內房同內需股？一表盡掌握
人氣文章財經熱話01/02/2024
《午市前瞻》假期前大市成交減或再陰跌 藥明合聯被低估宜吼入
人氣文章中國故事01/02/2024
1月內地百強房企銷售按月腰斬近半，按年跌三分一
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金