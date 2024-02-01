FBI局長：中國黑客正瞄準攻擊美國基建設施

美國聯邦調查局(FBI)局長克里斯托弗(Christopher Wray)在眾議院美中戰略競爭特設委員會的聽證會表示，與中國政府有聯繫的黑客正在瞄準美國的關鍵基礎設施，準備給美國人造成實質傷害，但公眾對這個網絡威脅關注極度不足。



克里斯托弗當地時間周三提出警告，指中國黑客正以美國的電網、交通系統、水處理廠等重要基礎設施為攻擊目標。「中國黑客正在定位美國的基礎設施，準備在中國決定發動攻擊的時候，對美國民眾及社會造成嚴重破壞和現實傷害」。他又指中國黑客每日都在侵襲經濟領域安全，大量竊取美國個人和企業數據。



美國近年來多次指控中國通過黑客攻擊對美國進行破壞。據《路透》報道，美國政府近幾個月發起了一項行動，以遠端方式癱瘓一個名為Volt Typhoon的黑客組織，美國司法部與聯邦調查局對此已取得法律授權。中國政府此前指摘美國及其盟友出於地緣政治目的，散布虛假訊息，中方還強調，美國無論如何變換手法散布虛假信息，都改變不了美國才是黑客帝國的事實。

撰文：經濟通中國組

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