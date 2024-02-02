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涉及黑金醜聞的日本自民黨安倍派宣布解散

02/02/2024

　　涉及黑金醜聞的日本自民黨最大派系安倍派，於周四(1日)召開最後一次會議，並正式宣布徹底解散。

 

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　　主席鹽谷立表示，心情非常沉重，但沒有明確回應安倍派會如何承擔政治責任。


　　安倍派日前向總務省提交修正後的政治資金收支報告，其中顯示2020至2022年追加的政治派對券收入與支出金額均超過4億日圓，涉嫌領取秘密資金的安倍派國會議員達9成。


　　安倍派又名清和政策研究會，由日本前首相福田赳夫於1979年1月創立。「清和」二字取自中國古籍中的「政清人和」，即保持廉潔，上下團結。諷刺的是，安倍派現時因為黑金醜聞解散。

 

撰文：經濟通市場國金組

 

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