日本廢水|福島核電站洩漏5.5噸核污水，含銫、鍶等放射物質

據日本媒體報道，周三（7日）上午8點55分前後，東電福島第一核電站核污染水處理裝置，有5.5噸核污水外洩，含有銫、鍶等放射性物質，總量達220億貝克勒爾。

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東電稱，當時工作人員正在廠房內清洗與排氣口相連的核污染水處理裝置，裝置內的核污水與清洗用的淡水一同從排氣口外洩。東電稱事件對核電站廠區外沒有影響，但同時指污水有可能滲透到廠區土壤，將進行回收。



福島第一核電站於去年8月24日開始首次核污水排海，目前已進行了三輪，第四輪預計將於今年初開始，四輪排放總排放量約為3.12萬噸，目前已排放2.3萬噸。

撰文:經濟通國金組

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