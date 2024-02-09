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俄烏戰爭 |普京接受美國記者專訪：拜登政府正犯下大錯

09/02/2024

　　美國著名保守派獨立記者卡爾森(Tucker Carlson)本周不顧美國民主黨和歐洲各國政府反對，對莫斯科展開破冰之旅，專訪俄總統普京。雙方對談內容於美東時間周四（8日）發放到卡爾森個人網站及社交平台X。

 俄烏開戰+普京接受美國記者專訪

 

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　　普京在採訪中就俄烏戰爭前景表示，希望通過談判解決烏克蘭局勢，指「烏克蘭根據華盛頓的指示作出放棄同俄羅斯進行談判的決定，如今美國應改正這一錯誤」。


　　談及美國在俄烏關係中的角色，普京指烏克蘭2014年發生的政變得到美國中情局支持，今天的烏克蘭無疑是美國的衛星國。他透露，最後一次同拜登交談時曾向其表示，他支持烏克蘭和疏遠俄羅斯正在犯下大錯。


　　普京稱，烏克蘭發起了戰爭，俄羅斯的目標是結束戰爭，俄羅斯目前尚未實現特別軍事行動的目標，又指烏克蘭境內的僱傭兵主要來自波蘭。」至於誰炸毀了「北溪」管道，普京笑著回答曾任霍士新聞時事節目主持的卡爾森：「當然是你們。」

澤連斯基撤換烏軍司令

　　與此同時，烏克蘭總統澤連斯基與軍方矛盾加劇，在社交網站宣布撤換50歲的烏軍總司令扎盧日內，陸軍司令西爾斯基將接替他的職位。美媒分析指，澤連斯基換帥之際，烏軍在火力上愈發被俄羅斯的戰爭機器壓制，同時西方提供的援助也在逐漸消耗。

撰文:經濟通國金組

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