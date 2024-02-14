澳洲貿易部長將晤王文濤，推動取消進口葡萄酒等限制

澳洲貿易部長法雷爾(Don Farrell)表示，他將於本月在阿布扎比舉行的世界貿易組織(WTO)會議上，與中國商務部部長王文濤舉行會晤，推動取消中國對進口澳洲葡萄酒、龍蝦和肉類的限制。

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中國已經取消大部分在澳洲要求對新冠病毒進行溯源調查後、針對澳洲商品設置的貿易壁壘。目前只有葡萄酒、龍蝦和一小部分屠宰場的肉類仍受到限制。



法雷爾在一份聲明中說：「澳洲政府將繼續敦促取消影響澳洲對華出口的所有剩餘貿易障礙。我期待在本月舉行的世貿組織會議上繼續與王文濤進行建設性對話」。



法雷爾又表示，如果中國在3月31日之前不取消對澳洲葡萄酒徵收的關稅，那麼澳洲政府將在世貿組織重新對這些關稅提出質疑，澳方已經向中方表明這個立場。



世界貿易組織會議將於本月26至29日舉行。

撰文：經濟通中國組

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