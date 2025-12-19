  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

大國博弈 | 字節跳動據報已簽署協議，美國TikTok業務售予新合資企業

19/12/2025

　　綜合外電報道，TikTok執行長周受資已向員工發出備忘錄，宣布TikTok與母公司字節跳動已簽署具法律約束力的協議，將美國業務出售給一家由美國投資人控制的合資企業，交易預計於1月22日完成。

 

大國博弈 | 字節跳動據報已簽署協議，美國TikTok業務售予新合資企業

 

　　根據備忘錄內容，新合資企業的投資人結構中，50%為新投資人，甲骨文、銀湖資本以及總部位於阿布達比的MGX將合計持有新實體45%的股份，30.1%將由字節跳動部分現有投資人的關聯機構持有，字節跳動則保留19.9%。

 

TikTok繼續負責營銷

 

　　此宗協議象徵美方多年來要求字節跳動剝離美國業務的行動告一段落。周受資同時說明：「TikTok全球的美國實體將負責管理全球產品的互通性，以及部分商業活動，包括電子商務、廣告與行銷。」

 

　　周受資在備忘錄中向員工表示，「這家以現有TikTok美國數據安全(USDS)組織為基礎建立的美國合資企業，將作為獨立實體運作，並擁有美國數據保護、演算法安全、內容審核及軟體保障的決策權。」

 

　　備忘錄所揭示的交易架構，與白宮9月公布的方案一致，仍有待中國方面批准。周受資在備忘錄中並未提及中方對這項交易的立場。字節跳動、甲骨文、銀湖與MGX均未立即回應媒體詢問。

 

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

09863

零跑汽車

49.460

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

146.100

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

76.950

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09863 零跑汽車
  • 49.360
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 145.900
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 76.550
  • 00700 騰訊控股
  • 615.000
  • 02205 康橋悅生活
  • 1.170
股份推介
  • 01346 利華控股集團
  • 1.460
  • 目標︰$2.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 27.380
  • 目標︰$29.40
  • 00270 粵海投資
  • 6.910
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 558.000
  • 目標︰$613.00
  • 02840 ＳＰＤＲ金
  • 3,095.000
  • 目標︰$3200.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 145.900
  • 09992 泡泡瑪特
  • 191.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.340
  • 00005 滙豐控股
  • 119.400
  • 00700 騰訊控股
  • 615.000
報章貼士
  • 00857 中國石油股份
  • 8.040
  • 目標︰$10.00
  • 06030 中信証券
  • 28.140
  • 目標︰$32.00
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.520
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

19/12/2025 11:28  【外圍經濟】日本央行如期升息0.25厘，利率水平升至30年最高

19/12/2025 12:06  恒指半日升165點報25663，生科股落鑊藥明生物飆6%，滙控再創新高

19/12/2025 12:02  破產管理署:11月破產呈請按年跌1.5%，法院發出接管令、破產令按年升18.1%

19/12/2025 10:21  《異動股》生科指數升逾3%僅三成分股跌，藥明生物飆逾半成石藥升4%

19/12/2025 10:09  《異動股》申洲國際挫逾3%，Nike季度營收勝預期惟盈利減逾三成

19/12/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１２﹒５７億元，買小米沽盈富基金

19/12/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】瑞銀升中免目標逾兩成半，高盛大升航空股目標降級中遠海控

19/12/2025 11:41  《財資快訊》美電軟報７﹒７７９８，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

立法會議員李惟宏：港交所優化買賣單位方案正面，增加股市流動性並帶動券商生意新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

海南自貿港封關零關稅商品逾七成，中免獲瑞銀唱好飆逾7%仍可追入？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 港股返十天線惟難破上落市 美元弱勢專家預測明年金價目標新文章
品味生活
生活
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

孤寒面相特徵︱鼻孔不露、眉心不闊、眉耷眼耷，配合眼神尖銳或陰濕最吝嗇新文章
人氣文章

我做Marketing．Michael & Derek

婚禮演化 2.0｜摒棄傳統流程，自創自主化＋社交媒體化婚禮 新文章
人氣文章

熱話 Feature

瑰麗酒店集團「Rise to the Table」計劃：提拔新一代女性餐飲業領袖！女調酒師、廚師、品酒師及餐飲服務人士均可參與新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

不再追求多種複雜護膚品！回歸正統護膚概念：修復肌膚屏障才是皇道？
人氣文章

先行入手．Onki Chan

滑雪也要穿得時尚！冬季滑雪必備一覽：Jacquemus 、Dior、LV、Chanel 的雪地美學
人氣文章

Travel & Dining Feature

聖誕節2025：精緻聖誕蛋糕5選！冬日紅莓樹幹、經典車厘子黑森林、香印提子西瓜蛋糕，派對甜點之選
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
山今老人分享養肺智慧！ 點分熱咳、燥咳、寒咳？「川貝燉雪梨」不是人人啱飲！4大穴位治咳護肺
人氣文章
時行感冒與一般感冒有何不同？中醫推薦3款輔助治療茶療
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2025 14:34
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2025 14:34
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2025 14:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/12/2025 14:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話19/12/2025
立法會議員李惟宏：港交所優化買賣單位方案正面，增加股市流動性並帶動券商生意
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

仇恨的鐘擺，澳洲恐襲表象背後

18/12/2025 12:39

大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區