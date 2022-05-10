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【陶冬專訪】聯儲激進加息　全球投資者須繫好安全帶（有片）

10/05/2022

　　美國十年期國債利率，已經連續35年，在一個下行通道上落，但這個趨勢剛剛被突破，觸發點是美國聯儲一輪激進的，缺乏透明度的強勢加息。聯儲上周宣布加息50點，並不排除在未來多次加息50點，打破了聯儲連續20年的傳統，每次加息25點。

 

　　瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士在專訪時表示，聯儲因為判斷失誤，錯失了去年加息的窗口期；現在需要急起直追，即使傷害到經濟也在所不惜。他說：「這是一個全新的政策環境，地球村裏所有投資者必須繫好安全帶。國債利率突破，35年下行通道意味著甚麼？聯儲這輪政策變臉之快、之猛是過去30年所未見的。」

 

　　他指出，目前全球經濟的一個核心變化是通脹重燃，而國家間的通脹分布不均衡，有工資上漲的國家，通貨膨脹顯性化、慢性化，央行必須改變貨幣政策的基調。至於沒有工資上漲的國家，通脹壓力較小，但是仍遭受能源食品價格上漲的的煎熬，糾結於通脹與衰退之間。

 

　　他又說，過去35年是一個全球化的時代，生產線的全球布局、資金的全球流動，市場的全球接軌帶來了經濟效率，那個時代已經落幕，通脹長期趨升恐怕無可避免。「連續35年的債市大牛市已經結束，但是新的利率環境依然寬鬆，只是因為通脹等因素會變得更動盪。」

 

 

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