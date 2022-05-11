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【陶冬專訪】美國「大辭職潮」前所未見（有片）

11/05/2022

　　根據美國勞工部資料，3月份有450萬工人辭職，有1150萬份工作在緊急招人。這兩個數字是從2000年，有資料以來最高點。今年以來美國辭職人數之多，是歷史上前所未有的；其中絕大部分發生在低端服務業，絕大部分辭職是因為更好的薪金和福利而跳槽，經濟學家稱之為「大辭職潮」。

 

　　瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士在專訪時指出，現時美國的就業市場，已經十分接近於疫情前1億520萬總就業人數。如今勞工短缺、工資飆升，有提早退休或母親被迫在家帶孩子而退出了就業市場。社交距離解禁後，服務業急切需要員工重新上崗，一窩蜂搶人觸發了工資的螺旋上升，愈搶人，工資升得愈猛，工資預期愈高，更多人辭職轉工。

 

　　「美國經濟復甦靚麗，消費勢頭良好，給企業加薪提供了底氣；目前每一位員工有1.9份工作等著他做，這比疫情前的1.2份要高許多，成就了史無前例的辭職潮。工資上漲連同汽油漲價，糧食漲價和租金上漲，成為美國通脹慢性化，長期化的四條支柱，迫使聯儲採取激進的措施推進貨幣環境正常化。」

 

　　他又說，美國正面對的是前所未見的跳槽浪潮，40年未遇的通貨膨脹，和選民舉國的不滿；然而，美國消費者和企業的資產負債表比疫情前有所改善，承受加息的能力略有增強。「聯儲的貨幣政策和拜登政府的財政刺激現在大幅度收緊，會不會在大辭職之後帶出大衰退？只有時間可以給出答案」

 

 

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