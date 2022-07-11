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【專訪】本間高爾夫：疫情未有影響生產　高爾夫球運動趨年輕化

11/07/2022

　　本間高爾夫(06858)公布截至2022年3月31日止全年純利61.91億日圓，按年大幅增長2.33倍。該公司近年積極拓展高爾夫服飾市場，近期更積極開拓女性市場。該公司首席財務官兼首席營運官邊蔚文接受《經濟通通訊社》專訪時表示，4—5月期間受內地新冠疫情影響，上海零售門店直接關閉，在該地區的銷售影響最大，雖然部分城市需封城，不過公司的物流及倉儲等在5月初已經恢復。

 

（HONMA品牌代言人李易峰）


　　至於生產方面，她指出，由於公司的生產主要在日本及台灣，因此生產方面未受影響，亦沒有影響公司的拓展計劃。公司更於5月20日正式委任李易峰為其中國區品牌代言人，同時推出專為亞洲女性度身定制的「櫻之舞」系列球桿，官宣後當天的電商流量超過200萬人次，因此她認為，封城期間的電商流量、消費者情緒及市場的增長動能皆維持健康狀態。


高爾夫球特點是生命周期長 參與者人群有變化

 

（超性能線的產品TW757）


　　公司針對女性推出度身定制球桿，邊蔚文認為，現時整體高爾夫球市場人群有所變化，已經不再是一般人認為的「老年人專屬」運動，其實在很長的時間，高爾夫球市場是一直處於增長的狀態，例如在歐美、日韓等成熟市場都有超過10%人口參與高爾夫球，這個比例超過任何一項體育運動，因為沒有一種運動能像高爾夫球的生命周期一樣長，可以從6歲開始打球打到70-80歲，這是高爾夫球的最大特點。


疫情促進民眾更多參與高爾夫球運動

 

（超高端線的產品BERES AIZU五星）


　　邊蔚文續指，在最近的5-6年，特別是在疫情之後，世界各地的年輕人對高爾夫球運動的參與度比以前高了很多，以前可能他們會有心理障礙，認為這是「老土」的運動，或是經濟障礙，高爾夫球的會所費用較高，以及時間考慮等，但隨著新冠疫情令民眾較少旅遊，同時更關注身體健康，高爾夫球就是一個能維持良好社交距離的運動，因此民眾參與度愈來愈高。同時變成了一個社交的話題，因此公司聚焦這點進行更多針對年輕人、女性等的營銷策略。

 

撰文：經濟通記者張煒權

 

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