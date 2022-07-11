【專訪】本間高爾夫：料中韓將成最大市場 積極發展電商業務

本間高爾夫(06858)首席財務官兼首席營運官邊蔚文接受《經濟通通訊社》專訪時表示，去年中國的銷售佔比約為26%，為集團全球第二大市場；而日本則佔29%，為最大市場，但日本的增速沒有中國般快，其佔比已從50%下跌至29%。她認為，未來中國及韓國市場會快速增長，預期會於2—3年後，成為集團全球最大的市場。至於歐美市場方面，自公司上市以來就開拓歐美市場，不過由於疫情關係未能實地進行市場調研，將對歐美地區的擴張持「謹慎」態度，會將更多資源集中於亞洲地區。

（本間高爾夫官網截圖）



收購合併方面，她指出，集團對收購合併持開放態度，在上市以來一直都有尋找潛在的項目，但因為不同原因而放棄，而目前未有物色項目，將目光更多放在本身業務上，以提升公司的盈利能力及現金流。



積極發展電商業務 完善線上加線下銷售業務



邊蔚文指出，電商一直是中國業務最重要的板塊，已佔整體銷售渠道的20—25%，不僅對服飾銷售重要，對球桿的銷售同樣重要，歸因於年輕人的消費習慣。她續指，除了京東及天貓等第三方平台外，還會積極發展自營的微商城，而達到完整的線上加線下業務，提供內容營銷及線下零售，以服務所有類型的消費者。



原材料短缺已成新常態 續優化定價以提升毛利率

（HONMA上海佘山球場店）



去年公司於業績會提到有部份產品的零部件出現短缺情況，邊蔚文提到，現時仍持續受影響，自新冠疫情以來供應鏈持續受到挑戰，加上航運及空運費用增加，運輸時間增長、原材料價格上升、員工短缺、各地因疫情採取的封城措施等，因此疫情雖然已持續兩年半，但原材料的供應及價格仍未見有前期的改善訊號，所以公司已將這種情況視為「新常態」，去優化自己的定價及管理好價格，以提升公司的毛利率。



至於近期日圓匯率波動，邊蔚文認為，日圓的波動其實一直都有，通常會是貶值升值輪流，從銷售及成本來說，資產負債表會因匯率的波動而發生影響，不過銷售及成本當中日圓的佔比是大致接近，因此對利潤的影響比較少。

撰文：經濟通記者張煒權

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