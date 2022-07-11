【專訪】陶冬:安倍家族顯赫 政治遺產將延續（有片）

日本前首相安倍晉三上周五(8日)遇刺身亡，震驚全球。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪表示，安倍是一位改變了日本歷史軌跡的政治家，他的政策遺產還會延續下去，特別是他一手提拔的黑田東彥仍然牢牢地掌控著日本銀行；預期QE、負利率、收益率曲線控制、盯利率無限量購債等政策操作，在黑田2023年退休之前仍會維持。

他指，安倍曾經留學美國，在日本元首級領導人中屬於鳳毛麟角。儘管他沒有在美國拿到學位，在美國的經歷給他的價值理念、行為模式和管制方法打下了深刻的烙印。他對市場的親善和對個人主義的崇拜，和那段經歷有很大的關係。

在安倍兩次擔任日本總理大臣期間，日本政治全面轉右，反對黨式微，積極向美國靠攏，尋求修改和平憲法，推出了俗稱安倍經濟學的經濟改革。其中，針對日本失去的20年，他提出了「三支箭」方案--大膽的金融政策、靈活的財政政策和喚起民間投資的戰略基礎。

2011年日本發生了「311」福島核電站洩露事件，之後在安倍的強勢領導下成功地帶領日本走出了危機。

陶冬認為，安倍家族是日本政壇的顯族，弟子眾多，勢力龐大。他說:「這次自民黨執政聯盟在選舉中大勝，且看現任首相岸田文雄會不會趁機修改憲法，將自衛隊改成國家軍隊，製造東亞地區新的不安因素。」

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