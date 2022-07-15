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【專訪】花旗劉利剛：擠兌及罷供風波顯政策滯後　成下半年最大風險

15/07/2022

　　中國「穩經濟」艱途漫漫之際，河南村鎮銀行儲戶維權風波未平，爛尾樓業主罷供潮再席捲多個省份－－花旗全球財富管理亞太區經濟分析主管劉利剛接受《經濟通通訊社》專訪時直言，近期兩大事件齊反映政策滯後，當局「被事態拖著走」，此正正是下半年的最大風險。



慎防「流動性問題」演變成「資不抵債」



　　外圍加息潮風高浪急，拖累中資地產商債券如摧枯拉朽；流動性乾涸，至少8省的住宅項目陷停工爛尾，激發購房者罷供潮愈演愈烈。劉利剛就指，爛尾、停貸體現內地去年來以企業牽頭，對脆弱開發商進行重組、兼併的「拆彈」模式，或難以為繼，甚至有貽誤戰機之嫌。

 

 

 

 


　　他解釋，房地產危機現已不僅是幾個開發商的問題，而是全國性問題，但重組花費的時間冗長，加上牽頭企業大多只顧趁機吸納優質資產，並無興趣搭救整間開發商，最後的結果恐是大批開發商違約，引發銀行呆壞帳，衝擊「確保不發生系統性金融風險」的底線。

 


　　他強調，倘若「流動性問題」真的演變成「資不抵債問題」，將重蹈日本當年救助房地產的覆輒，形容已到「決策者應警醒的時候」，建議政府應快速出手，中央與地方協調解決開發商的流動性問題。

 

大企業違約應即清盤，非恒大式一拖再拖



　　如此似乎是政府變相為開發商的野蠻負債擴張，會否有道德風險？劉利剛認為，此視乎如何權衡，「是道德風險，還是開發商大面積倒閉，對經濟的衝擊更大？」他表示，恒大啟動重組近一年仍無法進展即是失敗例子，認為大企業如有違約就應立即清盤，而非拖一兩年，「沒有前瞻性的處理，拖泥帶水只會令地產市場日趨惡化，釀成今後更大的危機。」

 

 

 

 


　　至於河南村鎮銀行風波，雖然嚴重性小過爛尾、停貸，但在最高層頻頻強調「堅決守住不發生系統性金融風險底線」的強大高壓下，出現挪用存款事件可謂匪夷所思，質問「監管到哪去了？是不是在睡覺？」

 


　　他認為，無論是四大行出面收購，還是按存款保險條例償付50萬元以下存款，都應立馬進行，而非被動處理，對社會、市場造成恐慌，尤其是金融穩定的複雜之年。此外，亦應對監管不到位進行問責。

 

撰文:俞瑾

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