【專訪】陶冬：德拉吉去職留下一地雞毛（有片）

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意大利總理德拉吉宣布辭職，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬接受《經濟通通訊社》專訪時指出，德拉吉辭任總理對意大利經濟、歐元匯率和歐債前景起重大衝擊。意大利總理德拉吉宣布辭職，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬接受《經濟通通訊社》專訪時指出，德拉吉辭任總理對意大利經濟、歐元匯率和歐債前景起重大衝擊。

陶博說，德拉吉把焦點放在指摘各政黨的不合作上，破壞他的改革目標。德拉吉他錯判了形勢，能源成本暴升對意大利人的生活帶來巨大的衝擊，民生已經成為最大的政治議題，但是德拉吉卻仍在講長期結構性改革。

與其他歐洲領導人不同，德拉吉曾經任職美國投行和跨國機構，他的思維模式、價值理念和美國的接近。陶博指出，在歐洲爭論是否跟隨美國對俄羅斯實施嚴厲制裁的時候，德拉吉的強硬態度起到了一錘定音的效果，當歐洲討論能源去俄羅斯化，擔心經濟成本的時候，又是德拉吉的「要空調還是要自由」言論作出了定案。不過，普京政府還沒有垮，德拉吉政府垮了，留下一個巨大的政治真空。

陶博指出，德拉吉的改革並不是可有可無的，歐盟7500億歐元的復甦基金中，預備了2000億給意大利；不過，前提是結構性改革，意大利的大選最早也要等到10月份，在此之前的看守政府是沒有能力再推進具有爭議性的改革，這樣就無法完成歐盟的改革目標，這筆資金如果不到位，對意大利的增長前景會有重大的影響。意大利的財政預算案應該也無法按時得到議會的批准。而由於能源和食品價格暴漲，歐洲面臨著40年未見的通脹壓力，歐洲央行（ECB）以大碼加息開啟了加息進程，它的手法很激進，完全無視經濟正在滑向衰退的風險，貨幣政策的急速轉彎令銀行借貸尺度大幅收緊。當中意大利銀行的收縮程度，在全歐最為激進，實體經濟的銀根最近變得緊張，消費者因為物價高騰而勒緊褲腰帶，企業則受到生產成本上漲和天然氣短缺的雙重夾擊，投資意願大幅下降，意大利經濟在下半年進入衰退，幾乎無可避免。

「ECB加息誘發出新的不確定性，意大利政局開始動盪也誘發不確定性，意大利債是歐洲最大的灰犀牛。」德拉吉辭職後的意大利和德國國債之間的利差拉大，市場開始重新評估，意大利的財政可持續性，重新定價風險溢價。意大利距離債務危機，目前還有一段距離，但是風險正在迅速集聚，德拉吉離去，對於歐盟內部的團結和未來方向的把握也構成衝擊。

陶博說，俄烏衝突給歐洲帶來的衝擊是深遠的、多方面的，拖得愈久對經濟的傷害就愈大，民怨就越深，德拉吉成為衝突的政治犧牲者，但他未必是最後一人。

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