  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【陶冬專訪】五指標顯美國進非典型衰退（有片）

02/08/2022

　　美國首兩季GDP連錄環比折年收縮，經濟究竟是不是正在衰退中，或者即將步入衰退？瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時認為，這是一個非典型衰退；用通脹、就業、股市、消費和投資五個不同方面探測，美國經濟仍然過熱，通貨膨脹更是極度過熱，而金融環境則非常寒冷。

 

　　他解釋，美國經濟在第二季度收縮了0.9%，理論上進入了技術性衰退，但這是經濟學家的約定俗成。事實上，經濟生活中有不同的領域，不同領域的折射出的光譜可能很不同 ; 若只根據個別光譜來判斷整體經濟形勢，那是盲人摸象。

 

　　從物價看，CPI超過過去20年通脹兩個標準方差以上，處在極度過熱的狀況。第二個角度就業市場，失業率3.6%，超出過去20年歷史水平一個標準方差，就業市場也十分熾熱。第三個指標股市，從資產價格上看，已經跌近兩個標準方差。第四個角度消費，仍強過歷史水平起碼一個標準方差，不過趨向疲弱。第五個指標商業投資，仍強過歷史水平一個標準方差。

 

　　陶博強調，我們要明白美國經濟的複雜性，也對其可能出現的動盪和不確定性保持警惕。尤其是1973年11月，美國就業市場製造出31萬份工作，但那正是長達8年滯脹時代的開始。陶博直言，聯儲局主席鮑威爾聲稱「每月新增就業40萬人不可能算是衰退」，顯然對歷史不熟悉。

 

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

176.000

異動股

02768

佳源國際控股

0.235

異動股

00175

吉利汽車

17.480

更多專訪

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 32,835.98
    +3.44 (+0.010%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,133.07
    -6.99 (-0.169%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 12,552.37
    -92.09 (-0.728%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升52.639
變動率︰+1.791%
較港股︰+1.03%
00386 中國石油化工股份
按盤價(HKD)︰升3.669
變動率︰+1.476%
較港股︰-0.03%
00857 中國石油股份
按盤價(HKD)︰升3.495
變動率︰+1.343%
較港股︰+1.30%
02628 中國人壽
按盤價(HKD)︰升11.617
變動率︰+0.682%
較港股︰+0.32%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升4.565
變動率︰+2.354%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升92.880
變動率︰+2.246%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升48.639
變動率︰+2.033%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.865
變動率︰-1.403%
精選美股 More
ASML
ASML Holding NV
按盤價(USD)︰跌549.390
變動率︰-4.079%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰跌41.670
變動率︰-4.097%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌93.143
變動率︰-4.976%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌43.287
變動率︰-24.389%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/08/2022 10:02 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：09/08/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/08/2022 10:02 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.000
  • 02768 佳源國際控股
  • 0.235
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.760
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 228.600
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 34.700
  • 目標︰$39.40
  • 00778 置富產業信託
  • 6.880
  • 目標︰$7.40
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 目標︰$120.00
  • 02269 藥明生物
  • 74.500
  • 目標︰$86.00
  • 00522 ASMPT
  • 66.550
  • 目標︰$77.16
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 00700 騰訊控股
  • 298.000
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 00388 香港交易所
  • 352.400
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 目標︰$55.00
  • 00762 中國聯通
  • 3.900
  • 目標︰$4.65
  • 09979 綠城管理控股
  • 6.170
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/08/2022 16:50  《盤後部署》政府未有意放寬物業印花稅，恒地、新世界如何部署？

09/08/2022 13:05  葉劉倡豁免內地購房者雙重印花稅，政府澄清無任何相關計劃

09/08/2022 16:11  【銀色債券】政府發行最多450億銀債，息率不少於4厘每手1萬

09/08/2022 14:58  《中國監管》傳中國審計署正對3萬億美元規模的信託業進行審查

09/08/2022 17:47  【截收意向】市建局土瓜灣榮光街/崇安街項目收到31份意向書

09/08/2022 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒９億人幣，買天齊沽美團

09/08/2022 08:32  【大行炒Ｄ乜】大和降騰訊至４５０元；三行降丘鈦科技目標

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【銀色債券】新一批銀債加碼至最多450億元　保底息率上調至4厘
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章

新聞>財經熱話

免徵DSD成泡影　地產股升幅急收窄
品味生活
生活
人氣文章

健康解「迷」

夏天出汗易爆熱痱，處理不當變濕疹？皮膚科醫生：衣著宜鬆身；中醫教飲這款常見飲品
人氣文章

玩樂 What’s On

李小龍故居展｜一代武打巨星逝世49周年！VR技術重現「棲鶴小築」！同場展出李小龍手書真跡、《龍爭虎鬥》珠寶，「龍迷」必到！
人氣文章

著數速遞

消費券2022｜蘇寧網店低至4折！豐澤1折快閃搶Macbook！HOME+$1買吸塵機！一文睇清消費券家電優惠
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

細數Top Gun中的經典腕錶！除了Porsche Design和IWC，還有哪些型格黑色軍錶選擇？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環超難訂人氣居酒屋！酥炸薯絲琵琶蝦、全隻三黃雞西班牙燴飯、芝士鯖魚刺身，西日風口味創意澎湃
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

「顛倒眾生」的雍正洋彩檸檬黃地開光九桃紋寶月瓶，是傳世孤品，還是現代臆造品？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
失眠困擾 | 醫生教3招有效應對失眠！幾耐見效？躺了20分鐘都睡不著怎辦？周末補眠有無用？
人氣文章
左側肩膀痛恐患心臟病？如何分辨是勞損還是心臟問題？中醫：壓榨疼痛要留神！
人氣文章
辦公室戀情：一起共事是方便還是危險？自己被變「前夫」，同事是姦夫，要核爆了！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 22:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/08/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話09/08/2022
【銀色債券】新一批銀債加碼至最多450億元　保底息率上調至4厘
人氣文章中國故事09/08/2022
《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章財經熱話09/08/2022
免徵DSD成泡影　地產股升幅急收窄
人氣文章財經熱話09/08/2022
中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
人氣文章財經熱話09/08/2022
【通脹見頂？】東亞李振豪：美股今季向好　提防科技股一隱憂
人氣文章FOCUS09/08/2022
【FOCUS】「水門事件」2.0？ FBI搜證倒逼侵侵參選
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金