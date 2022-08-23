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【陶冬專訪】極端氣候或致不可逆轉生態衝擊（有片）

23/08/2022

　　中國熱浪籠罩，川渝限電限產，原來歐洲也不遑多讓。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，歐洲由於極端氣候而斷流的名河比比皆是，極端氣候給世界帶來的，不僅僅是河運受阻、牛奶減產，而是可能巨大的生態衝擊，甚至可能是不可逆轉。

 

　　他指，6月以來，北半球溫帶區就處在極端酷熱的天氣狀態下，許多城市的氣溫紛紛打破歷史記錄。西風帶波動與副熱帶高壓帶的異常互動，製造出溫帶區的極端酷熱和降雨失調，也意味著沉睡萬年的冰川正在以前所未有的速度融化著。海平面上升，不僅意味部分島國的消失，也意味著沿海大城市出現落差倒掛；意味著農作物的減產，意味著飢餓；意味著物種多樣性的浩劫，意味著被封存的遠古病毒重現江湖。

 

　　陶博認為，這次極端氣候和人類的無節制開發和過度使用化石燃料有關，但是我們追求碳中和的腳步卻因為能源短缺而明顯放緩。除此之外，極端氣候和太陽中子的活躍程度有關。目前只是在太陽活躍的早期，活躍度要到2025年才達到頂峰，釋放出更多更強烈的熱輻射。

 

 

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