【專訪】陶冬：低稅制＋多人才 愛爾蘭成「歐洲玫瑰」（有片）

説起愛爾蘭，大家可能會想到愛爾蘭民謠或聖三一學院。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時，就將其稱為「歐洲的玫瑰」——該國去年人均GDP排名世界第二，僅次於盧森堡，遠高於美國排第8和英國的第28。



他指，愛爾蘭曾經是西歐的窮國，現在則是歐洲的農村；既沒有工業，也沒有資源，更沒有科技，全國500萬人口就散居在空曠的田野，可說是歐洲被遺忘的一角。但愛爾蘭經濟的核心競爭力，就是低至12.5%的稅制和擁有高質量的員工，吸引了上千家公司的遷入。



去年愛爾蘭公司稅收達153億歐元，其中一半稅收來自蘋果、谷歌、英特爾、Meta、輝瑞、亞馬遜等十家巨型企業。十年以來，公司稅上漲3.8倍，這在世界上也是罕見的。今年第二季度，愛爾蘭經濟增長為6.3%，比起歐元區平均的0.6%，跑贏了幾條街。



但他指，愛爾蘭也有自己的問題。房屋不足是困擾了這個國家幾十年的大問題。隨著經濟起飛、外派人員流入，房價和租金都漲的很猛。對於愛爾蘭未來的國際競爭力構成威脅。



此外，更大的威脅是美國和歐洲修改法例，要求跨國公司在本國繳納最低稅率，比如美國的新政策將最低稅率訂在15%，這樣愛爾蘭的低稅率對跨國企業的吸引力就會變小。接下來的日子裏，愛爾蘭需要在人才和創新上多做文章。

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