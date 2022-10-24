【專訪】陶冬：卓慧思鬧劇 本質是宏觀政策相克（有片）

高呼「Fighter(鬥士)」的英揆卓慧思，最終淪爲英國政壇逾300年來最「短命」首相，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時就指，英國在過去幾周發生的事情，本質上就是緊縮的貨幣政策和擴張的財政政策衝突、相克的後果。同時也證明市場不允許執政當局肆意踐踏可持續的財政理財原則，算是資金對現代貨幣理論的一次強力反擊。

他表示，這個場景不僅發生在英國，也發生在其他國家。全球央行都在加息，貨幣政策動作巨大，但是政府的政策思維卻沒有跟上，財政政策仍在擴張中。一個緊縮、一個擴張，不僅政策效果相互抵銷，甚至可能發展成金融風險、市場動盪。

由於央行加息進入了深水區，市場對利率走勢十分敏感，出現資金意料之外的消息，市場馬上就拋售。這種情況恐怕會在各國一次次上演，核心邏輯是流動性已經不那麼寬裕了，資金成本上升太快，這時候再有政策意外市場波動就會很大。

他強調，2008年以來，多數國家的央行推出了兩輪規模巨大的量化寬鬆政策，流動性之大、資金成本之低都令人乍舌。同時，這一代政治人物，都不願意接受經濟下行周期，千方百計通過財政政策來填平經濟的谷底。「事件顯示，為政者必須明白，無論貨幣政策還是財政政策，其實都有極限，違反經濟規律會有嚴重後果。」

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