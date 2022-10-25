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【專訪】陶冬：美國VS沙特　油價大對決開啟（有片）

25/10/2022

　　OPEC+本月初在猶太人最重要的節日「贖罪日」，作出11月起每日減產200萬桶決定，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時就指，這是OPEC+近年罕見的大手筆干預來維持石油價格，其決心之大、動作之堅決，以及美國之後回應之強硬，意味著石油市場一場空前對決已經開始了。

 

　　他表示，40年前的同一天，阿拉伯國家亦是在「贖罪日」向以色列發起突然襲擊。當時中東戰爭失敗後，阿拉伯產油國成立了OPEC這個石油卡特爾(Cartel，壟斷聯盟)，對美英等一批支持以色列的西方國家實施石油禁運，原油價格從每桶3美元暴漲到33美元，也開始了沙特與美國的情仇恩怨歷史。

 

　　回首70年代初，發生了兩件大事。一是美元脫離金本位，二就是OPEC導致油價大升。為了保持美國全球霸主地位，美國一方面兜售軍事保護，一方面要求OPEC的原油貿易以美元結算。這個成就了中東地區幾十年的穩定，也建立起事實上的美元石油本位。

 

　　不過，美沙的相互依賴關係在十年前出現了改變，催化劑是美國頁岩油產業的崛起。為了給新出現的頁岩油開拓市場，美國想盡方法要求OPEC削減產量，結果OPEC的石油市場份額大幅縮水，美國頁岩油卻趁機大量出口。夢醒的OPEC，利用原油生產成本低過頁岩油成本的特點，加大了供應量，壓低油價，令美國頁岩油企業大量倒閉，贏回市場的話語權。

 

　　他續稱，沙特王子最近推出幾萬億美元的龐大計劃，希望將沙特阿拉伯從石油生產國轉型為全方位的製造業強國。為實現這個目標，油價必須維持在每桶100美元以上。今次一口氣削減產量200萬桶，擺明是和美國對著幹。

 

　　陶博認為，OPEC+與美國之間的博弈，本質上是石油定價權之爭。接下來，會有更多石油以人民幣、歐元和盧布來結算，這可能威脅到美元在全球的主導地位，相信美國也會放出大招來反攻。

 

 

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