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【陶冬專訪】歐洲今冬不太冷？（有片）

31/10/2022

　　哥白尼氣候變化服務局的科學家最近發布季節性預測，認為在12月至2月的冬季，歐洲的氣溫可能明顯高過正常水平。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時就指，倘若預測成真，對於飽受能源危機、通貨膨脹和經濟衰退三重打擊的歐洲經濟絕對是一件好事，也有利於能源價格的進一步回落。

 

　　他表示，歐洲今年冬季氣溫如何，受到了全世界的關注，也是商品市場的一大焦點。歐洲去年就因為替代能源供應出現瓶頸而出現了供暖危機。今年俄烏衝突帶來了巨大的地緣政治較量，歐盟各國一致決定對俄羅斯實施貿易制裁，並開啟了對俄海路石油的禁運。

 

　　俄羅斯的反應是，部分直至全部切斷了對歐洲的天然氣供應。由於俄羅斯是歐洲最大的天然氣供應源頭，突然「斷氣」迫使歐洲增加從其他國家的天然氣進口，並採取一系列節能措施，不過工業用氣遭到擠壓，目前大約一成的工業產能暫停，冬季停產數量也許超過三成。

 

　　陶博認為，如果歐洲這個冬天不太冷，歐洲的能源危機可能也未致預期的那麼差。但他強調，氣候預測是所有預測中最困難的，因為它涉及眾多不確定因素，以及系統間復雜的相互影響，哥白尼氣候變化服務局的預測姑且聽之。

 

 

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