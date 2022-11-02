  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【專訪】澳新楊宇霆：明年環球衰退風險高　動態清零制約內循環（有片）

02/11/2022

　　美國勞動力市場繼續緊俏，聯儲FOMC周四(3日)凌晨勢第四度加息75個基點。澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆接受《經濟通通訊社》專訪就指，美國大手加息令2023年環球經濟衰退的風險愈來愈高，而中美利率政策分歧將續主導人民幣走勢。

 

　　他表示，倘若美國12月第五度加息，再加75個基點，相當於美息年底前還將走升一厘半，即使美國明年只是兩三季陷入負增長，可能對中國出口和整個產業鏈的影響將相當大，亦會對內地失業率構成壓力。鑑於此，不難理解何以二十大報告強調「增強國內大循環內生動力和可靠性」，但此又受「動態清零」政策的制約。

 

走資羊群心理添Hibor波動

 

　　人民幣兌美元中間價周二(2日)四連跌報7.2191，再刷近15年新低，楊宇霆認為，如果美國加息幅度超出現時預期，而中國為穩定房地產相對寬鬆，將增加人民幣繼續貶值的壓力。不過，鑑於人行有大量工具在手，而人幣相對英鎊、日圓至今實際是升值，相信兌美元貶值幅度可控。

 

　　對於本港銀行體系總結餘逼近千億關口(截至周一為1001.51億)，他指，此種情況在2018年聯儲縮表周期已經見過，雖然更大是心理層面影響，不過當市場出現羊群心理恐加劇資金外流，因「每一流走的港元，對於銀行同業流動性和拆息上衝的壓力，在比例上會愈來愈大」。

 

維持聯匯的代價

 

　　他慨嘆，從宏觀程度而言，本港方面，他指出「高利率似乎是維持聯繫匯率的代價，代價好清楚，就是資產價格下跌，或者供樓人士負擔更大」，而港府別無選擇唯有加大財政政策，「等於赤字將愈來愈高。」

 

 

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

143.000

異動股

00700

騰訊控股

227.000

異動股

02269

藥明生物

39.600

更多專訪

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 142.200
  • 00700 騰訊控股
  • 226.000
  • 02269 藥明生物
  • 39.400
  • 01299 友邦保險
  • 64.200
  • 00884 旭輝控股集團
  • 0.420
股份推介
  • 01478 丘鈦科技
  • 3.450
  • 目標︰$4.48
  • 03320 華潤醫藥
  • 6.040
  • 目標︰$6.00
  • 00819 天能動力
  • 8.140
  • 目標︰$8.47
  • 00883 中國海洋石油
  • 9.870
  • 目標︰$11.00
  • 00270 粵海投資
  • 5.480
  • 目標︰$7.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 226.000
  • 00005 滙豐控股
  • 41.250
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 66.100
  • 02800 盈富基金
  • 15.720
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 157.800
報章貼士
  • 01799 新特能源
  • 16.660
  • 目標︰--
  • 00257 光大環境
  • 2.720
  • 目標︰$3.30
  • 02359 藥明康德
  • 69.850
  • 目標︰$100.00
熱炒概念股
即時重點新聞

02/11/2022 10:15  天文台考慮正午12時至下午2時改發8號信號，將提前兩小時預警

02/11/2022 09:25  恒指低開65點報15389，科指跌27點報3047

02/11/2022 09:48  【金融峰會】李家超:香港最壞時間已過去，總能從逆境反彈

02/11/2022 10:15  【金融峰會】易綱:人幣保持合理水平相對穩定，冀房產市場軟著陸

02/11/2022 09:58  【金融峰會】余偉文:峰會讓大家知道香港回來了

02/11/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７４﹒３７億元，買騰訊沽恒生國企

02/11/2022 08:22  【大行炒Ｄ乜】大和降小米至９﹒５元，摩通下調多隻能源股目標

02/11/2022 10:09  《財資快訊》美電升報７﹒８４９７，美元兌人幣漲報７﹒２８１７

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

【金融峰會】李家超：香港最壞時間已過去　連接內地與世界優勢無可取代
人氣文章

新聞>專訪

【專訪】澳新楊宇霆：明年環球衰退風險高　動態清零制約內循環（有片）
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】摩通點評電力燃氣股　匯證野村叫Buy友邦惟麥格理削目標價
品味生活
生活
人氣文章

政經范局．范強

靈光消逝的年代
人氣文章

小薯茶水間

《下流上車族》道盡港人買樓悲哀！單位租上租？超巿呃食「免費餐」？為咗置業你可以去到幾盡？
人氣文章

娛樂情報

叱咤記招改期MIRROR延後合體 陳卓賢包辦曲詞新歌籲珍惜
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶女生日誌．Kogi Ko

男人的腕錶就像女人的唇膏？5個品牌、5款腕錶推薦！看許廷鏗、馮允謙、ANSONBEAN怎樣展露紳士風範！
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

細味米芝蓮拉丁美洲菜！象拔蚌牛油果粟米餅、北海道甜蝦可可果肉、洛神花法國乳鴿、海蜇蝦頭仙人掌濃湯，精雕細琢不遜法國菜
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

活在書堆裏：拿出「慢讀」的時間，在低壓喧鬧下，覓得一道通向光的出口
健康好人生 Health Channel
人氣文章
聖誕、跨年將至！如何避免「韓國梨泰院人踩人慘劇」重演？點為之臨界點？發現一細節即趕緊逃命！醫生教身陷人潮6招自保
人氣文章
中風年輕化！港大研究發現18至55歲發病率飈升逾30%！減風險要奉行「三低」飲食
人氣文章
聖誕、跨年將至！如何避免「韓國梨泰院人踩人慘劇」重演？點為之臨界點？發現一細節即趕緊逃命！醫生教身陷人潮6招自保 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/11/2022 11:47
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/11/2022 11:47
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/11/2022 11:47
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/11/2022 11:21
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章香港要聞02/11/2022
【金融峰會】李家超：香港最壞時間已過去　連接內地與世界優勢無可取代
人氣文章專訪02/11/2022
【專訪】澳新楊宇霆：明年環球衰退風險高　動態清零制約內循環（有片）
人氣文章大行報告02/11/2022
【大行炒D乜】摩通點評電力燃氣股　匯證野村叫Buy友邦惟麥格理削目標價
人氣文章開市Good Morning02/11/2022
熊麗萍：新能源車銷量視乎新車型　小鵬G9難挽回信心
人氣文章財經熱話02/11/2022
【虛幣世界】加密貨幣走勢靠穩，市場聚焦聯儲局方向
人氣文章中國故事01/11/2022
《神州經脈》財新製造業PMI回升勝預期　股匯齊彈滬指高位收市
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金