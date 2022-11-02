【專訪】澳新楊宇霆：明年環球衰退風險高 動態清零制約內循環（有片）

美國勞動力市場繼續緊俏，聯儲FOMC周四(3日)凌晨勢第四度加息75個基點。澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆接受《經濟通通訊社》專訪就指，美國大手加息令2023年環球經濟衰退的風險愈來愈高，而中美利率政策分歧將續主導人民幣走勢。

他表示，倘若美國12月第五度加息，再加75個基點，相當於美息年底前還將走升一厘半，即使美國明年只是兩三季陷入負增長，可能對中國出口和整個產業鏈的影響將相當大，亦會對內地失業率構成壓力。鑑於此，不難理解何以二十大報告強調「增強國內大循環內生動力和可靠性」，但此又受「動態清零」政策的制約。

走資羊群心理添Hibor波動

人民幣兌美元中間價周二(2日)四連跌報7.2191，再刷近15年新低，楊宇霆認為，如果美國加息幅度超出現時預期，而中國為穩定房地產相對寬鬆，將增加人民幣繼續貶值的壓力。不過，鑑於人行有大量工具在手，而人幣相對英鎊、日圓至今實際是升值，相信兌美元貶值幅度可控。

對於本港銀行體系總結餘逼近千億關口(截至周一為1001.51億)，他指，此種情況在2018年聯儲縮表周期已經見過，雖然更大是心理層面影響，不過當市場出現羊群心理恐加劇資金外流，因「每一流走的港元，對於銀行同業流動性和拆息上衝的壓力，在比例上會愈來愈大」。

維持聯匯的代價

他慨嘆，從宏觀程度而言，本港方面，他指出「高利率似乎是維持聯繫匯率的代價，代價好清楚，就是資產價格下跌，或者供樓人士負擔更大」，而港府別無選擇唯有加大財政政策，「等於赤字將愈來愈高。」

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看