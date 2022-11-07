  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【專訪】陶冬：石油暴利稅是拜登政治秀　效果未必理想（有片）

07/11/2022

　　面對9月底下探83美元的國際油價，近日再度逼近100美元，美國總統拜登揚言，如果美國的石油巨企不增產，「他們的超額利潤需要繳納更高的稅和面臨其他限制。」瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時就此稱，拜登將矛頭指向石油公司，當然有政治原因，既是做給選民看的，也試圖掩蓋自己在增加石油產量上的無能，但其實暴利稅的效果未必理想。


　　他指，石油暴利稅在美國早有先例，1980年，吉米．卡特為應對第二次石油危機和通脹推行了暴利稅，但短期內並沒有對油價和物價帶來太大影響，最終還是依靠聯儲極端的貨幣緊縮政策控制住通脹。暴利稅在十年中總共收上來800億美元，比預期的少了80%，卻衝擊了石油業投資信心，擾亂了經濟的資源配置，最後里根政府廢除了這項法案。


石油需求注定見頂 油企拒擴投資


   　為甚麼面對巨大利潤，石油公司不願意投資？陶博解釋，這是因為在美國2050年實現碳中和目標之下，作為主要化石能源的石油，宿命已經被決定了；此外，石油生產需要龐大的前期投資，令石油公司望而卻步。


   　國際能源組織（IEA）的長期預測顯示，全球石油需求將在2030年的中期達到頂峰，所以這個時候不投入巨額資金擴張，是有商業道理的。


   　但是，暴利稅是有政治道理的。美國財政赤字龐大，一旦明年美國經濟進入衰退，無論聯邦政府還是地方政府都會打石油行業的主意。加上全世界多數政府的執政理念都在向財富分配方向傾斜。暴利稅相對而言是政治阻力較小一種均貧富，哪怕這並不能改變能源領域投資不足的現實。

 

 

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

69.700

異動股

00175

吉利汽車

10.820

異動股

06185

康希諾生物

117.600

更多專訪

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 69.700
  • 00175 吉利汽車
  • 10.820
  • 06185 康希諾生物
  • 117.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.800
  • 01024 快手－Ｗ
  • 45.350
股份推介
  • 03690 美團－Ｗ
  • 153.000
  • 目標︰$173.00
  • 00746 理文化工
  • 5.580
  • 目標︰$6.24
  • 01896 貓眼娛樂
  • 6.740
  • 目標︰$6.33
  • 02130 嘉泓物流
  • 6.350
  • 目標︰$9.00
  • 03613 同仁堂國藥
  • 9.400
  • 目標︰$10.89
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 69.700
  • 00700 騰訊控股
  • 245.400
  • 00388 香港交易所
  • 259.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 153.000
  • 00005 滙豐控股
  • 43.000
報章貼士
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 10.200
  • 目標︰$12.00
  • 00746 理文化工
  • 5.580
  • 目標︰$6.24
  • 01114 華晨中國
  • 3.790
  • 目標︰$4.50
熱炒概念股
即時重點新聞

07/11/2022 16:58  《盤後部署》恒指再升逾400點企穩廿天線，總成交回升利港交所

07/11/2022 16:48  【新冠肺炎】港府本月起准入境團「團進團出」指定食肆及主題公園

07/11/2022 16:38  吉利汽車(00175)10月總銷量按年增36%至15.2萬部

07/11/2022 14:00  【高息定存】匯豐創興大手加息吸客，創興12個月高見4.75厘

07/11/2022 16:15  【外儲回升】10月中國外儲回升234.7億美元，脫離五年半低

07/11/2022 17:48  【北水炒Ｄ乜】淨流入４８﹒９９億元，買騰訊沽中移動

07/11/2022 08:18  【大行炒Ｄ乜】瑞信調低渣打目標，中銀降小鵬汽車至４５

04/11/2022 17:41  《嚟緊炒Ｄ乜》諾誠健華將派季績，走勢圓底回升不妨跟一轉

07/11/2022 16:36  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９８，美元兌人幣漲報７﹒２３８８

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》貿易陷收縮大遜預期　外儲反彈脫離低位　A場全線升
人氣文章

新聞>專訪

【專訪】陶冬：石油暴利稅是拜登政治秀　效果未必理想（有片）
人氣文章

新聞>財經熱話

紫金入股招金成第二大股東　美元走弱金價急升　兩股齊飆一成　
品味生活
生活
人氣文章

政經范局．范強

被錯估的中期選舉主議題
人氣文章

主場·日本．Katty

日本旅遊 | 2022年東京最具話題性的地方：下北沢！逛露天市集，再去3個必到新開發小區：個性商店集中型reload、睇書歎啤BONUS TRACK、鐵路橋底商店街mikan下北
人氣文章

玩樂 What’s On

秋天就是要行山！綠惜地球8條大嶼山郊遊路線推介：一次去晒15大景點／大東山睇芒草打卡／3個鐘行完嶼東 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

這時勢、市道，開拍賣行是不是一條財路？一間拍賣行最值錢的資產是甚麼？
人氣文章

Fashion

性感一字肩毛衣？不了！Y2K風潮下，復古風、繽紛針織更吸睛！2022秋冬針織毛衣 In & Out！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

從意外懷孕到成為未婚媽媽，你有後悔過嗎？愛的重擔，從來不止你一個人在承受
健康好人生 Health Channel
人氣文章
將軍澳醫院設門診！一站式跟進乳癌患者淋巴水腫 + 復康治療，有助根治問題
人氣文章
睇咸片與黑燈舞會
人氣文章
睡眠窒息症 | 伴侶鼻鼾聲如雷無覺好瞓？背後可能隱藏健康警號！2分鐘即Check有無睡眠窒息傾向
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2022 18:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/11/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事07/11/2022
《神州經脈》貿易陷收縮大遜預期　外儲反彈脫離低位　A場全線升
人氣文章專訪07/11/2022
【專訪】陶冬：石油暴利稅是拜登政治秀　效果未必理想（有片）
人氣文章財經熱話07/11/2022
紫金入股招金成第二大股東　美元走弱金價急升　兩股齊飆一成　
人氣文章生財有道07/11/2022
【高息定存】匯豐創興大手加息吸客　創興12個月高見4.75厘
人氣文章專訪07/11/2022
【雷鼎鳴專訪】中國拉盟友建內循環　抗西方制裁（有片）
人氣文章財經熱話07/11/2022
《股語有云》似有聰明錢流入 快手有權再追入
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

「吾港吾知」懷舊美食夜——長知識的歡樂晚宴

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金