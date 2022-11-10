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【專訪】澳新楊宇霆：追求高質量發展　中國容忍短期低增長（有片）

10/11/2022

　　中共二十大報告首提「中國式現代化」，國務院副總理劉鶴近日並撰文稱，「推動供給側結構性改革是實現高質量發展的治本之策」，對此應如何解讀？澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆接受《經濟通通訊社》專訪時認為，「高質量發展」或意味不再盲目追求GDP，而是在適應當時環境下接受較低增長率，從而支持產業改革，倒逼科技創新，「所以短期來講，接下來三四年的經濟增長率應會偏低。」

 

　　他表示，觀察整份報告以及去年發布的「2035年遠景目標綱要」，似乎不是純粹從經濟評估，未來遠景包括環保、低碳、民生、文化、法制、民主等多方面，上述種種似乎都不容易量化。而所謂「高質量發展」，即是「質」「量」並重，更特別強調「安全」二字。

 

　　「既然有如此考慮，似乎所謂中國式現代化，可能並非從GDP或其他簡單量化的形式去看」，當然，「量」仍是經濟發展的基礎，意味對GDP有要求但不盲目。而較低的增長率如果可以支持產業改革，倒逼科研創新，令將來的增長率更高，「可能到2030年後可以見到成果」，不過十四五這段時期的經濟增長率應該會偏低。

 

 

撰文：俞瑾

 

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