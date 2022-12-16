【專訪】施永青：美國遏華難改 中國反制需展示容人之量（有片）

從貿易戰到科技戰，隨著日曆即將翻至2023年，全球風險管控顧問公司ControlRisks警告，「中美關係是2023年企業面臨的最大地緣政治風險。」



對於中美關係，中原集團創辦人施永青接受《經濟通通訊社》專訪時表示，美國阻止中國崛起立場難改，但只要中國向全球展示容人之量，美國抵制中國會愈來愈困難；對於推動人民幣國際化，他更有另類招數。



他指，美國未來與中國切割的程度，其實視乎「代價」和「好處」兩本帳：當中國懂得見招拆招，例如在特朗普出任總統時大興貿易戰時，中國便將貿易夥伴轉至歐盟、進而東盟乃至一帶一路國家，令美國最終發現，制約中國就是制約自己，從而縮小制約範圍；相反，當美國發現跟中國切割的效果愈來愈好，就會不斷加碼。



他續稱，要應對美國惡意將中國描繪成跟全世界對立的體制，中國在處理國際議題上應採取展示包容的策略，讓世人看到中國堅持開放，互通有無，互補長短，共同搭建更適合人類生存的地球，共享全球化好處；此將令中國比強調「美國優先」的美國更受歡迎。



他舉例表示，中國近期對外交往積極了許多，最高層出席G20、APEC等峰會，到不同國家會見不同領導人，正正是主動接觸世界，令世界了解自己；在呼籲亞太命運共同體、中阿命運共同體的同時，就細節做細緻溝通。



人民幣國際化：需自己首先尊重其價值



人民幣國際化，施永青認為，中國應首先自己尊重人民幣的價值，樂於接受以人民幣付款、投資。「中國產品出口，你自己說要收美金，那麼人民幣就沒需求了；收到美金就去買美債，這實際是肯定美金的地位，而不是人民幣的地位。」透過自己用人民幣，令其他國家為和中國做生意、來華投資，他們才會想方設法去賺人民幣，令人民幣擁有國際地位。

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